Максимальную разрешённую скорость транспорта в пределах Малой кольцевой автодороги в Ташкенте предлагается снизить с 70 до 60 км/ч, а скорость на отдельных участках центральных улиц, включая саму МКАД, — до 50 км/ч.

Этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии столичного кенгаша народных депутатов по вопросам промышленности, транспорта, строительства, коммунальной сферы и обслуживания населения в четверг.

Мы писали, что 16 сентября на заседании городского кенгаша депутаты критично высказались о предложении Управления безопасности дорожного движения ГУВД ограничить скорость на 6 центральных улицах до 60 км/ч. Как выяснила «Газета.uz», на рассмотрение депутатов планировалось вынести перечень из 40 улиц, но он был сокращён до улиц Амира Темура, Фергана йули, Шота Руставели, Янги Сергели, Бабура и Бунёдкор.

Некоторые депутаты выступили открыто против инициативы снизить скорость. Кенгаш посчитал, что вопрос требует дополнительного изучения и отложил его рассмотрение до следующей сессии. Общественность подвергла резкой критике выступления отдельных депутатов, продемонстрировавших незнание вопроса и мирового опыта.

После того заседания члены комиссии кенгаша совместно со специалистами УБДД и других организаций провели изучение на улицах столицы. По итогам изучения комиссия и УБДД признали целесообразным снизить разрешённую скорость на всех улицах в пределах Малой кольцевой до 60 км/ч.

Кроме того, «на отдельных улицах для полноценного обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение и сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных со смертями, а также создания удобных условий для участников движения признано целесообразным ограничить скорость движения транспортных средств 50 км/ч», — говорится в сообщении кенгаша.

Речь идёт об отдельных участках улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, Малой кольцевой, Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката, а также улице вокруг сквера Амира Темура.

На заседании было одобрено предложение внести данное предложение на рассмотрение следующей сессии кенгаша народных депутатов Ташкента.

«Газета.uz» подробно писала о том, как прошло заседание кенгаша, на котором обсуждался вопрос снижения скорости. Среди звучавших тогда заявлений были такие: «70 км/ч — и так низкая скорость», «Ничего не изменится» и так далее. В том же материале говорится о том, почему важно снижать скорость и почему только этой меры недостаточно.

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