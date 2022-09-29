В прошлом году младенческая смертность в Узбекистане составила 7214 детей, что на 160 больше, чем в 2020 году (7054). Об этом говорилось на заседании Кенгаша Сената, посвящённом охране репродуктивного здоровья, материнства и детства, 28 сентября. Заседание прошло под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой.

На встрече было указано на недостатки в реализации в регионах страны Государственной программы раннего выявления врождённых и наследственных заболеваний у детей в 2018—2022 годах.

Не до конца решён вопрос укрепления материально-технической базы родильных учреждений в соответствии с международными стандартами и обеспечения лекарственными средствами, говорилось на заседании.

Танзила Нарбаева назвала фактором, серьёзно влияющим на репродуктивное здоровье населения, родственные браки. Она подчеркнула, что запретами эту проблему решить не удастся, нужно проводить разъяснительную работу среди людей.

«В решении проблем репродуктивного здоровья активными должны быть все ведомства, ответственные за процессы воспитания и образования человека, — Министерство дошкольного образования и Министерство народного образования. Со школьной скамьи должны преподаваться уроки здоровья, на которых дети должны изучать гигиену, репродуктивное здоровье и другие вопросы, важные для будущей жизни наших детей», — отметила она.

Кенгаш Сената принял решение сформировать рабочую группу по изучению реальной ситуации в регионах в сфере реализации профилактических мер по охране материнства и детства и охране репродуктивного здоровья. В неё вошли представители Сената, Кабинета министров, ответственных министерств, ведомств и учреждений. Группа должна до 1 ноября подготовить конкретные предложения по улучшению ситуации.

В Узбекистане имеется 227 родильных учреждений и 238 детских лечебно-профилактических учреждений. Насчитывается более 17,5 миллиона женщин, из них 9,1 миллиона — детородного возраста, а также свыше 11,3 миллиона детей в возрасте до 18 лет (32% от общей численности населения).

За первые восемь месяцев текущего года 6,7 миллиона (74,1%) женщин детородного возраста прошли медицинский осмотр, из них у 2,9 миллиона, или у 42,9%, были выявлены экстрагенитальные заболевания, отмечается в сообщении Сената.

По данным, озвученным на заседании Кенгаша, 2,2 миллиона женщин (75,9%) прошли оздоровление, в том числе 2 миллиона (90,4%) — амбулаторно и 200 тысяч (9,3%) — в стационарных условиях.