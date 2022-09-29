Вьетнамо-японский международный холдинг Mareven Food Holdings намерен создать крупный производственный комплекс в свободной экономической зоне «Ангрен», сообщила пресс-служба СЭЗ. Соответствующий меморандум стороны подписали 27 сентября.

Проект будет реализован в несколько этапов: первый этап запуска производства намечен на 2023 год, финальная часть запланирована на 2031 год.

«Они нас выбрали, а мы инвесторам не отказываем. Наша зона им понравилась в том числе и потому, что она близка к Ташкенту. Планируется, что предприятие займёт площадь от 30 до 40 га, но это не окончательная цифра. Объём инвестиций сейчас обозначен в 125 млн долларов», — сообщили «Газете.uz» в СЭЗ «Ангрен».

Инвестор рассчитывает, что более 50% продукции будет идти на внутренний рынок, а оставшаяся часть — на экспорт в ближайшие страны. Кроме лапши быстрого приготовления, планируется производство макаронных изделий, напитков, консервов и соусов.

На финальном этапе компания намерена привлечь более 800 рабочих, при этом, по условиям СЭЗ, не менее 90% сотрудников должны быть гражданами Узбекистана.