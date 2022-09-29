С 1 сентября 2022 года в Узбекистане внедрили возможность оформления доверенности на право управления автомобилями в электронной форме через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz).

При оформлении электронной доверенности её не нужно заверять у нотариуса. Доверенность можно получить сразу же после оплаты заявки на ЕПИГУ. Загруженную доверенность необязательно распечатывать: сотрудники СБДД смогут проверить её через планшет. Но лучше распечатать доверенность и возить с собой — иногда база СБДД не работает, поэтому у сотрудников не будет возможности проверить вашу доверенность онлайн, и могут возникнуть проблемы.

«Газета.uz» в партнёрстве с Payme подробно рассказывает, как оформить электронную доверенность на нужный срок через смартфон и быстро её оплатить.

Авторизация на ЕПИГУ

Перейдите на сайт my.gov.uz и нажмите «Вход», чтобы авторизоваться.





Нажмите «Войти» для входа через Единую систему идентификации (id.egov.uz). Введите свой логин и пароль, после чего повторно нажмите «Войти». Если у вас ещё нет аккаунта в системе, придётся зарегистрироваться.





Оформление доверенности

В списке сфер на ЕПИГУ выберите пункт «Юстиция», а внутри него нажмите на пункт «Получение электронной доверенности на управление автотранспортным средством».





Стоимость доверенности зависит от срока, на который она предоставляется: до одного месяца — 0,3 БРВ (90 тыс. сумов по состоянию на 23 сентября);

до шести месяцев — 1,5 БРВ (450 тыс. сумов);

до трёх лет — 3 БРВ (900 тыс. сумов).

Изучите все условия предоставления услуги и нажмите «Получить услугу».





На первом шаге ознакомьтесь с публичной офертой и нажмите «Следующий».





Выберите из списка свой автомобиль: здесь автоматически отображаются все автомобили, зарегистрированные на вас. При этом сразу загрузятся ваши паспортные данные. Ниже укажите регион и район проживания.





Выберите срок действия доверенности: месяц, шесть месяцев или три года. Укажите дату начала действия доверенности. Дата окончания будет выставлена автоматически. Введите свой номер телефона и нажмите «Следующий».

Ввод доверенных лиц

На этом этапе нужно ввести информацию о водителях, на которых оформляется доверенность. Здесь вы можете указать сразу нескольких доверенных лиц.





Нажмите «Добавить» и введите ПИНФЛ доверенного лица, серию и номер паспорта (ID-карты), а также дату его рождения. После этого нажмите «Заполнить». Его паспортные данные будут загружены автоматически.





Выберите тип документа, удостоверяющего личность доверенного лица, и нажмите «Сохранить». После этого доверенное лицо сразу отобразится в списке. Повторите действия, если в доверенность нужно включить кого-то ещё.

После ввода всех доверенных лиц нажмите «Следующий».





На следующем этапе поставьте галочку согласия на получение SMS-уведомления. Выберите язык, на котором хотите получить доверенность. Перепроверьте всю информацию о заявителе и доверенных лицах, после чего нажмите «Отправить».





На экране подготовки оплаты выберите «Получить новый инвойс», если вы оформляете новую доверенность, после чего нажмите «Отправить».

Заявка на доверенность будет создана сразу же со статусом «В ожидании оплаты».

Оплата доверенности

Оплатить заявку можно двумя способами.

1. Оплата через QR-код. В описании заявки нажмите желтую кнопку «Детали платежа».

Прокрутите до нижней части и нажмите «Скачать квитанцию». Распечатайте полученную квитанцию.





Откройте платежное приложение Payme, выберите на главном экране пункт QR-оплата и отсканируйте QR-код на квитанции. Выберите нужную банковскую карту и нажмите «Оплатить».





Комиссия за оплату — 1%.

2. Оплата по номеру инвойса. В описании заявки нажмите на желтую кнопку «Детали платежа».





Запишите номер инвойса и сумму оплаты. Откройте платежное приложение Payme, нажмите «Оплата» и в списке услуг выберите «Агентство государственных услуг».





Выберите тип оплаты, введите номер инвойса и сумму платежа, после чего нажмите «Продолжить». Выберите нужную банковскую карту и нажмите «Оплатить».





Комиссия за оплату — так же 1%.

Обработка и выдача доверенности

На обработку заявки после оплаты может уйти несколько минут. При успешной обработке вам придёт SMS-сообщение.





В главном меню перейдите в раздел «Мои заявки», выберите «Отправленные» и нажмите в списке на свою заявку.





Оплаченная заявка будет отображена со статусом «Обработано». Ниже появится возможность скачать электронную доверенность.





Здесь вы можете загрузить сформированную доверенность на смартфон и при необходимости распечатать.

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