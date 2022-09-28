27 сентября в Ташкенте было открыто здание Международного сельскохозяйственного университета (IAU). Вуз был создан по инициативе Министерства сельского хозяйства совместно с Королевским сельскохозяйственным университетом Великобритании (Royal Agriculture University), который существует с 1845 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

О планах открытия нового вуза впервые было сообщено в прошлом году. В мае президент Узбекистана подписал постановление об организации деятельности университета. Вуз расположился на территории Ташкентского аграрного университета. В дальнейшем для него будет построен отдельный кампус.

На первый курс зачислено 160 студентов. Обучение будет вестись как на платной, так и на грантовой основе. В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что все студенты первого года были приняты по гранту.





Вице-канцлер Королевского сельскохозяйственного университета Питер МакКеффери, выступая на церемонии открытия, выразил уверенность, что создание университета откроет новую эру в аграрном секторе Узбекистана и и всей Центральной Азии".

«С 1845 года Королевский университет готовит специалистов в сфере сельского хозяйства, инноваций и предпринимательства. Девиз нашего университета: „Забота о полях и животных“. Мы стараемся способствовать развитию землеустройства и сельскохозяйственного образования во всем мире», — сказал он.





Ректор Международного сельскохозяйственного университета Мунира Аминова отметила: «В нашем университете мы будем давать знания для специалистов разного направления, подкреплённые новейшей наукой. Верим, что полученные знания студенты смогут применить в своей работе и внести вклад в решении глобальных проблем нашего времени, среди которых изменение климата, продовольственная безопасность, последствия пандемии и многое другое».

Программу и требования к учебному процессу определяет Королевский сельскохозяйственный университет. Выпускники получат диплом образца британского вуза.

В университете введены учебные программы по агрономии, агроэкономике, агрологистике, биотехнологии, умному сельскому хозяйству, животноводству и безопасности пищевых продуктов. Текущие специальности: менеджер по безопасности пищевых продуктов, специалист по экспорту и импорту, инженер по компьютерным технологиям в сельском хозяйстве и другие.

Чтобы студенты могли применять знания на практике, к сотрудничеству с вузом приглашены будущие работодатели, включая кластеры, торговые компании и региональные центры.