Официально число погибших в результате беспорядков, вызванных смертью Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за хиджаба, превысило 40 человек, но правозащитники считают, что реальные цифры могут быть больше. Об этом сообщил Euronews.

Неправительственная организация иранцев, базирующаяся в Осло, говорит о 76 жертвах. Правозащитная группа IHR сообщила в воскресенье, что погибли по меньшей мере 57 протестующих.

Правозащитная организация Amnesty International 23 сентября сообщила о гибели по меньшей мере 4 детей и о практике «преднамеренного и незаконного обстрела протестующих боевыми патронами».

Во время протестов иранцы скандируют лозунги, выражая несогласие с жёсткими законами. Более 1200 демонстрантов были арестованы, но люди продолжают массово выходить на улицы в крупных городах по всему Ирану, пишет Euronews.

Демонстрантам противостоят национальные силы безопасности. По данным правозащитных групп, силовики использовали водомёты, а также стреляли боевыми патронами, в то время как протестующие бросали камни, поджигали полицейские машины и поджигали общественные здания.

Сотни демонстрантов выступают с лозунгами в Стамбуле, Париже, Лондоне, Сан-Франциско и других городах мира, отмечает телеканал. Протестующие скандировали «Женщина, жизнь, свобода!»? женщины демонстративно сжигали свои хиджабы.

Несмотря на строгие ограничения работы интернета, в том числе блокировки в Instagram и WhatsApp, новые видеоролики, распространяющиеся в социальных сетях, показывают протесты в Тегеране, Йезде, Исфахане и Бушере.