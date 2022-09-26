В школе №88 в Ижевске (Россия) в понедельник неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибло 13 человек, из них 7 детей, сообщило РИА новости.

Согласно данным Следственного комитета РФ, ранен 21 человек, в том числе 14 детей.

Человек в балаклаве, чья личность пока не установлена, проник в школу и убил охранника. После стрельбы он покончил с собой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим, который продлится с 26 по 29 сентября.