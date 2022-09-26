Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 сентября провёл совещание по приоритетным задачам в электротехнической промышленности.

На заседании говорилось, что в стране сегодня реализуются 205 проектов на 1,2 млрд долларов. Планируется локализация новых продуктов и запасных частей, увеличение объёма экспорта до 1 млрд долларов в 2023 году.

Анализ ситуации на мировых рынках показывает, что за два года можно увеличить экспорт до 1,5 млрд долларов. Рынок импорта в Узбекистане оценивается в 1,3 млрд долларов.

«Если мы не воспользуемся этим, наше место займут другие… Если мы хотим повысить [уровень промышленного производства], увеличить экспорт, сократить импорт, увеличить число рабочих мест, что является моей приоритетной целью, мы должны уделить большое внимание сфере электротехники», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул необходимость создавать новые местные бренды и привлекать иностранные, производить продукцию надлежащего качества и завоевывать доверие покупателей.

Спрос на полупроводники и электронные платы в стране и на соседних рынках оценивается в 6 млрд долларов. Президент дал указания по увеличению количества таких предприятий, финансированию научных, опытно-конструкторских и стартап-проектов в области электроники и микроэлектроники. Он также дал поручения по маркировке бытовой техники, расширению страхования и кредитования экспорта.

Шавкат Мирзиёев поручил «Узэлтехсаноат» и Министерству инвестиций и внешней торговли начать реализацию конкретных инициатив: 14 проектов по выпуску электроприборов в Ташкентской области на 58 млн долларов, 9 проектов по производству бытовой техники и электрокабелей в Фергане на 56 млн долларов, а также 8 проектов бытовой техники в Андижане на 34 млн долларов.

Он поставил задачу перед хокимами Сырдарьинской, Наманганской, Навоийской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей сформировать пакет проектов на 100 млн долларов в течение месяца.

Мининноваций с 2023 года должно начать выделять гранты на финансирование научных проектов, экспериментов и стартапов в сферах электроники, включая микроэлектронику.

Учитывая рост ежегодного спроса на бытовую технику на 10−15%, президент поручил организовать в профессиональных школах курсы обучения сервисному обслуживанию бытовой техники.

Директор Узбекского агентства по техническому регулированию при МИВТ Дилшод Сатторов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что на совещании глава государства поручил внедрить стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК) в Узбекистане.

«[Шавкат Мирзиёев] поставил задачу глубоко проанализировать структуру импортируемых товаров, наладить их производство в Узбекистане, производить импортозамещающие товары, а также предотвратить некачественный импорт и [обеспечить] поставку качественных электротехнических изделий населению», — рассказал он.

Предприниматель Акмал Ахмедов также заявил, что Шавкат Мирзиёев поднял тему контрабанды.

«Он сказал то, что мы не могли озвучить. Если мы сможем снизить [уровень] контрабанды, это станет большой поддержкой для местных производителей», — заявил он.

В начале сентября президент подписал указ о запрете импорта кондиционеров, холодильников, водонагревателей, стиральных машин и других бытовых электроприборов с низкой энергоэффективностью.