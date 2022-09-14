В Узбекистане запретят импортировать бытовую технику с низкой энергоэффективностью. Это предусмотрено указом президента от 9 сентября (УП-220).

Документом вносятся дополнения постановление президента от 22 августа 2019 года (ПП-4422), который с 1 сентября 2019 года запрещает ввоз на территорию Узбекистан бывшего в употреблении генерирующего оборудования, силовых понижающих трансформаторов, электродвигателей, а также энергопотребляющего оборудования категории энергоэффективности D. Согласно новым поправкам, с 1 января 2022 года запрещён ввоз энергоемких бытовых электроприборов категории эффективности D.

Кроме того, постановление дополняется перечнем из 18 бытовых электроприборов категории энергоэффективности «D» и ниже, которые запрещены к импорту в Узбекистан:

котлы центрального отопления; вытяжные колпаки и шкафы, наибольший горизонтальных размер которых — не более 120 см; кондиционеры; холодильники и морозильники; водонагреватели проточные или накопительные, неэлектрические; посудомоечные машины (бытовые); стиральные машины (бытовые или для прачечных); пылесосы; прочие бытовые электромеханические приборы; электрические водонагреватели; электрообогреватели; микроволновые печи; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы и панели, встраиваемые и прочие печи; мониторы и телевизоры; лампы накаливания, газоразрядные, электрические, герметичные, ультрафиолетовые, инфракрасные, дуговые, светодиодные (LED); светодиоды (LED), включая лазерные диоды; люстры и прочее осветительное оборудование; приборы для использования с лампами накаливания.

Указ президента также предусматривает в течение трёх месяцев создание проекта Национальной программы энергосбережения по сокращению расхода электроэнергии во всех отраслях экономики и разработку нормативов потребления энергии для госорганов и бюджетных организаций. Эти задачи необходимо выполнить с привлечением зарубежных консультантов.

С 2016 года в Узбекистане является обязательным обозначение класса энергоффективности у электроприборов. Для определения классов введены обозначения «А», «В», «С», «D», «E», «F», «G». Класс A имеет наибольшую энергоэффективность, G — наименьшую.

Как мы сообщали ранее, с 1 октября физлица смогут приобретать солнечные и ветряные электроустановки и водонагреватели в рассрочку без процентов в течение 3 лет, а также получить компенсацию от государства на покрытие части расходов. Но льгота распространяется только на установки отечественных производителей.