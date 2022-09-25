Узбекистан выступает за усиление центральной роли Организации Объединённых Наций в решении глобальных и региональных проблем. «Организация должна эволюционировать для эффективного реагирования на происходящие изменения», — заявил министр иностранных дел страны Владимир Норов, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября.

«Современный мир сталкивается с глубоким кризисом доверия на глобальном уровне, усилением многочисленных вызовов стабильности и безопасности, нарастанием геополитического противостояния и рисков возрождения блокового мышления», — сказал Владимир Норов. Об этом же кризисе недавно заявлял президент Шавкат Мирзиёев.

«Расширение и обострение в разных точках мира вооруженных конфликтов дестабилизируют международные торгово-экономические связи, которые ещё не успели восстановиться от последствий пандемии. Усугубляются вызовы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», — продолжил министр.

«Глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, распространение инфекционных заболеваний способствуют обострению конфликтов, возникновению гуманитарных кризисов, угрожают основам жизнедеятельности», — отметил он.

«Очевидно, что ни одна страна не может избежать глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку. Выход из опасной спирали кризисов видится в конструктивном диалоге и многостороннем сотрудничестве, основанном на учёте и уважении интересов всех стран. Эффективное международное взаимодействие необходимо, чтобы мир стал более устойчивым, предсказуемым и процветающим», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Норов напомнил, что в середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент Шавкат Мирзиёев выдвинул Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания. «Её цель — содействие восстановлению взаимного доверия и стабильности в международных отношениях, а также укреплению солидарности через налаживание широкого диалога, свободного от геополитического соперничества, идеологических противоречий и споров», — пояснил министр.

Он отметил, что вопросы реализации этой инициативы планируется рассмотреть на Самаркандском форуме в 2023 году с участием политических лидеров, представителей ООН, а также общественных, деловых и академических кругов.

В выступлении глава МИДа также сообщил о принятии Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, «направленной на углубление демократических процессов, обеспечение верховенства закона, повышение уровня и качества жизни населения», и реформе Конституции, поправки в которую «рассмотрены на всенародном обсуждении и скоро будут вынесены на референдум».

Министр отметил , что в Центральной Азии, благодаря совместным усилиям стран, «создана принципиально новая политическая атмосфера», и выразил надежду на «дальнейшую поддержку международным сообществом процессов сближения и кооперации стран Центральной Азии, интеграции региона в глобальные экономические и транспортные связи».

Отдельно Владимир Норов остановился на вопросе мира в Афганистане. «Нас беспокоит снижение международного внимания к этой стране, переживающей глубокий гуманитарный кризис. Считаем крайне важным не допустить изоляции Афганистана, оставив его один на один с имеющимися проблемами. Это, несомненно, будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности», — повторил он позицию Узбекистана.

«Мы убеждены, что общим приоритетом международного сообщества должно стать восстановление экономики Афганистана, её интеграция в межрегиональные экономические процессы, реализация инфраструктурных и социально значимых проектов. Для решения этих задач необходимы поддержка ООН, международных финансовых институтов и стран-доноров», — сказал министр.