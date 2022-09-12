Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества выпало на «динамичный, весьма насыщенный различными событиями и тенденциями период — период „исторического разлома“, когда заканчивается одна эпоха и начинается другая — пока ещё непредсказуемая и неизвестная». Об этом в своей статье в преддверии саммита ШОС в Самарканде пишет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Современная система международного сотрудничества, основанная на универсальных принципах и нормах, начинает давать значительные сбои. Одна из основных причин тому — глубокий кризис доверия на глобальном уровне, который, в свою очередь, провоцирует геополитическое противостояние и риски возрождения стереотипов блокового мышления. Этот процесс взаимного отчуждения осложняет возвращение мировой экономики в прежнее русло развития и восстановление глобальных цепочек поставок», — отмечается в статье.

«Продолжающиеся в разных точках мира вооруженные конфликты дестабилизируют торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», — подчеркивает президент.

Наряду с этим, «глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, сокращение биоразнообразия, распространение опасных инфекционных заболеваний выявили уязвимость наших обществ, как никогда раньше. Они приводят к разрушению экзистенциальных общих благ, угрожая основам жизнедеятельности людей и сокращая источники доходов».

«В этих условиях очевидно: ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать этих глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку», — говорится в статье.

«Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы сегодня живём, только один — через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учёте и уважении интересов каждого. Именно в моменты кризиса страны — большие, средние и малые — должны преодолеть свои узкие интересы и сосредоточиться на таком взаимодействии, объединить и приумножить общие усилия и возможности для противодействия угрозам и вызовам мира, безопасности и устойчивого развития касающихся каждого из нас», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Эффективное международное взаимодействие делает мир более устойчивым, предсказуемым и процветающим. Это — наиболее реальный, доступный и близкий путь к решению общих проблем современности и всеобщий полис страхования от грядущих вызовов и шоков», — отметил он.