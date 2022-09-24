С 24 сентября начала ходить скоростная электричка сообщением Ташкент-Чирчик-Ходжикент. Время в пути до Чирчика на ней составляет 45 минут, сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

Поезд отправляется с вокзала Ташкент-Южный и делает две остановки в столице — на Северном вокзале и станции «Салар».

Сейчас электричка курсирует каждую субботу и воскресенье. «В ближайшей перспективе, после закупа новых и современных электропоездов количество рейсов будет увеличено, и электропоезда пригородного сообщения будут курсировать и в будние дни», — сообщили в компании.

На днях на сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить движение современных электропоездов из столицы в Бекабад, Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль и Ахангаран.