Многие финансовые темы кажутся непростыми и специфичными. И кажется, чтобы ее понять, необходимо наличие специализированных знаний. Специалисты TBC постарались рассказать о депозитах легко, рассмотрев по пунктам основные понятия для общего понимания темы.

Что такое депозит (вклад)

Денежный депозит — это размещение денежных средств в банк на определенный срок (срочность) под проценты либо без них. Пока деньги находятся у банка, он может распоряжаться частью этих средств в своих целях. Например, выдавать клиентам кредиты, торговать на фондовых рынках и валютных биржах, что приносит банку коммерческий доход.

История

Первые депозиты появились в VII веке до нашей эры, и жрецы храмов брали на сохранение деньги местных жителей. Правда, проценты не выплачивали. А в Европе банки работают с 808 года, предлагая подобные услуги.

Виды депозитов

Распространенными видами депозитов являются:

Депозиты до востребования — не имеют строго оговоренного срока хранения денежных средств, вкладчик в любое время может получить доступ к своим средствам. Процентные ставки по вкладам до востребования ниже, чем у остальных видов вкладов, или отсутствуют. Срочные депозиты — вклады на определенный срок — 6, 12, 24 месяца и более. В данном случае сумма вклада будет возвращена после истечения срока вклада. Начисленные проценты могут быть выплачены как в течение срока вклада (ежемесячно, ежеквартально), так и по его истечению. Сберегательные или целевые депозиты — особенностью данного вида вклада является накопление и расходование денежных средств на определенную цель: оплата обучения, покупка машины, квартиры и прочее. Вклад размещается на определенный срок, обычно длительный, и имеет возможность пополнения, что предусмотрено условиями не всех вкладов.





Преимущества и недостатки

Плюсы депозитов:

все депозиты в Узбекистане вне зависимости от условий и валюты в полном объеме защищены Фондом гарантирования вкладов граждан: если с банком что-то случится, вкладчик не понесет убытков

депозиты (вклады) — это гарантированный пассивный доход, вознаграждение автоматически накапливается без действий со стороны клиента.

есть различные условия по депозитам. Вкладчик может снять проценты или свои средства в любое время.

есть возможность прогнозирование прибыли: посещая официальный сайт банковской организации, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или самостоятельно рассчитать размер дохода с депозитного счета на определенный срок.

механизм получения денег предельно понятный и не требует специализированных знаний.

простота оформления.

Минусы депозитов:

Несмотря на то, что депозиты — это надежный способ сохранить и приумножить средства, и у них есть ряд особенностей, о которых необходимо знать:

Инфляция порой бывает выше, чем начисляемые банком проценты. Тут нужно индивидуально смотреть условия, предлагаемые различными банками. При досрочном закрытии срочных депозитов возможны потери прибыли. Исключение составляют вклады до востребования, но там ниже проценты. В случае «скачков» курса национальная валюта может подешеветь больше, чем она принесет прибыли, особенно за короткий период вклада. Однако не стоит сразу снимать деньги, поскольку в долгосрочной перспективе курс может стабилизироваться и прибыль по процентам будет выгодной.

Как рассчитываются проценты по депозитам

Проценты по депозитам — это сумма денег, которую банк платит за пользование вашими денежными средствами. Для простоты расчетов используется понятие годовых процентных ставок, то есть прибыль, которую банк обязуется выплатить вкладчику после использования его денег в течение года. Существует два вида начисления процентных ставок: простой и сложный.

Номинальная процентная ставка

Номинальная процентная ставка — это проценты, основанные на сумме депозита. Например, если вы открыли депозит в размере 1 000 000 сумов по простой ставке 23% годовых на два года:

сумма через год будет 1 230 000 сумов;

сумма через два года — 1 460 000 сумов, то есть проценты начисляются только на 1 000 000 сумов.

Эффективная процентная ставка (капитализация)

Капитализация процентов предусматривает присоединение процентов к основной сумме вклада с определенной периодичностью согласно договору ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и является более выгодной для вкладчика.

Например, если вы открыли вклад на 1 000 000 сумов на условиях автоматической капитализации процентов (ежемесячная капитализация) в размере 23% годовых на два года:

сумма через год составит 1 255 863 сума;

сумма через два года составит 1 577 193 сума, поскольку 23% будет применяться к ежемесячно увеличивающейся сумме депозита.

Банки не имеют права менять процентные ставки и способ начисления дохода до момента истечения срока договора по срочным депозитам.

На что обратить внимание при открытии депозита

При принятии решения об открытии депозита стоит обратить внимание на следующие основные параметры, которые необходимо учесть:

процентная ставка: чем выше ставка, тем менее гибкий депозит, может отсутствовать возможность пополнения и частичного снятия;

минимальная и максимальная сумма депозита;

условия частичного или полного снятия;

номинальное или эффективное начисление процентов;

возможность продления срока депозита, может быть автоматической или по заявлению клиента.

Депозиты являются одним из простых способов инвестирования, так как для него не нужны специализированные знания. При этом прибыль гарантированная и стабильная, а риски минимальны благодаря тому, что депозиты физических лиц застрахованы.

Они также являются хорошим способом диверсификации инвестиций, так как могут компенсировать возможные финансовые потери от более рискованных типов активов.

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