В 2017 году, когда открылись границы Узбекистана и Таджикистана, открылись и новые возможности для двух стран. Двумя годами позже Alif решил предоставлять свои услуги узбекскому народу.

Более трех лет команда Alif продолжает разрабатывать современные решения для Узбекистана.

«Конечно, мы понимаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы завоевать сердца и доверие наших пользователей в Узбекистане. А команда работает над новыми продуктами для достижения этих целей», — сказал Зухуршо Рахматуллоев в своем обращении.

В ролике он поблагодарил Узбекистан за гостеприимство, за то, что страна открыла свои объятия и помогает Alif процветать. Основной целью компании является улучшение качества жизни каждого жителя в стране.

«Мы действительно ориентированы на клиентов, и их счастье — это топливо, которое движет нашим бизнесом», — отметил Зухуршо Рахматуллоев.

Alif уверен, что первоклассный сервис и технологичные продукты будут двигателем прогресса в любой точке мира.

Многие в Узбекистане слышали о таких проектах, как alif nasiya, alif shop и alif mobi. Они упрощают быт, экономят время и помогают приобретать необходимые товары сейчас, а платить потом. Более 180 узбекистанцев работают и содействуют тому, чтобы Alif расширялся и помогал еще большему количеству людей.

«Я убежден, что новое поколение лидеров должно взять на себя руководящую роль и дальше вести Alif в Узбекистане», — этими словами Зухуршо Рахматуллоев завершает миссию в Узбекистане и идет изучать новые рынки. Он в течение трех лет учил узбекский и постарался выразить свои мысли именно на этом языке.

Телефон: (+998) 71 202−51−53.

Сайт: aliftech.uz

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