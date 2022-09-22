В трёх регионах Узбекистана задержаны сотрудники районных предприятий электросетей, обещавшие списать многомиллионные долги за электроэнергию, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками управления департамента по Ташкентской области совместно с сотрудниками ОВД, выяснилось, что руководитель Пскентского районного ПТЭС У. Х. обещал погасить задолженность малого производственного предприятия за электроэнергию в размере 106 млн сумов. Он был задержан при получении 6 млн сумов, переданных через охранника компании.

В Самаркандской области руководитель отдела ПТЭС Ургутского района и другие получили от руководителей фермерского хозяйства «К. Б.» и ООО «А. Й.» 35 млн сумов и 300 долларов в обмен на сокрытие задолженности по электроэнергии. Полученные деньги они потратили на личные нужды.

В ходе мероприятия, проведённого в Шараф-Рашидовском районе сотрудниками департамента и управления СГБ по Джизакской области, было выявлено, что юрист районного ПТЭС обещал списать долг за незаконное использование электроэнергии в доме местного жителя в размере 6,2 млн сумов за 1,9 млн сумов.

По всем указанным случаям возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия.