Хокимом города Термеза Сурхандарьинской области стал Уктам Исмаилович Тураев, сообщила пресс-служба хокимията области. С 2021 года он занимал должность заместителя министра строительства Узбекистана.

Утверждение нового главы администрации Термеза состоялось 21 сентября на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов с участием хокима области Туры Боболова. Предыдущий хоким Исроил Буриевич Худойбердиев занимал этот пост с февраля 2017 года.

Уктам Тураев (1979 года рождения) — выпускник Термезского государственного университета (2000), Ташкентского автодорожного института (2002) и Академию государственного и общественного строительства (ныне Академия государственного управления) при президенте Узбекистана (2011).

В разные годы был первым заместителем хокима Музрабатского района, хокимом Байсунского и Сариасийского районов.