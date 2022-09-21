Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поддержала инициативу Узбекистана о проведении в 2023 году международной конференции по продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

О перспективах двустороннего сотрудничества на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке говорили министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Напомним, инициативу о проведении конференции по продбезопасности выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Владимир Норов на встрече заявил, что Узбекистан рассматривает ФАО как важную глобальную многостороннюю платформу для достижения Целей устойчивого развития. В настоящее время портфель ФАО в республике достиг 59 проектов на общую сумму 65 млн долларов.

Стороны также отметили важность реализации рамочной программы между Узбекистаном и ФАО для поддержки реализации стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы.