Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества выдвинул ряд инициатив.

Шавкат Мирзиёев анонсировал начало подготовки стратегии развития ШОС до 2040 года. Этот программный документ, по его словам, должен охватить все направления многопланового сотрудничества, определить приоритеты долгосрочного развития.

«В первую очередь чрезвычайно важно повысить практическую отдачу сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Это одно из ключевых условий обеспечения стабильности в регионе ШОС и повышение благосостояния населения наших стран», — сказал глава государства.

Экономическое сотрудничество

Важно перейти к реальным действиям по выстраиванию производственных цепочек между странами ШОС, более коротким плечом поставок, заявил президент Узбекистана.

Он предложил приступить к формированию общего пространства промышленно технологической кооперации на основе запуска нового экономического диалога ШОС.

«Его главная задача — объединить возможности и оптимизировать все созданные нами возможности торгово-экономического сотрудничества путем устранения торговых и таможенных барьеров, формирования гарантированных и стабильных цепочек производств и поставок, стимулирования совместных программ локализации и импортозамещения, защиты и продвижения взаимных инвестиций, прежде всего, развития инфраструктуры, конкурентоспособной промышленности и сектора услуг», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент предложил провести в Узбекистане неделю делового партнерства регионов государств ШОС.

Для углубления промышленной кооперации и стимулирования торговли Шавкат Мирзиёев выступил также за создание Альянса специальных экономических зон стран ШОС. «Готовы провести в следующем году в Самарканде на базе индустриальной зоны Узбекистан ШОС первую встречу руководителей администраций специальных зон», — заявил глава государства.

В качестве еще одной меры президент предложил проведение большой торговой ярмарки ШОС, создание на ее базе Единой электронной платформы.

«Я хотел бы обратить внимание на еще один важный вопрос. Следует признать, несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезного взаимодействия по вопросам продовольственной безопасности на площадке ШОС. А потенциал наших государств позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией основными видами продовольствия, а также необходимым удобрениями», — заявил президент Узбекистана.

«Кроме того, мы должны внести свой вклад в решение этой проблемы на глобальном уровне. Необходимо разработать общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведение совместных исследований и внедрение инноваций», — сказал президент.

Он предложил провести в следующем году международную конференцию по продовольственной безопасности.

Логистика и транспорт

«Сегодня мы принимаем концепцию ШОС по укреплению, взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Для практического выполнения основных положений концепции предлагаем создать при поддержке ООН Межрегиональный центр по взаимосвязанности в Ташкенте», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент охарактеризовал подписанное в рамках саммита трехстороннее соглашения о строительстве железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай» как историческое и призвал поддержать и другой стратегически важный проект строительства железнодорожного коридора «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

«Все перспективные проекты в области транспорта и коммуникаций мы могли бы обсудить на площадке первого транспортного форума ШОС в следующем году в Узбекистане», — предложил глава государства.

Экология

Президент Узбекистана подчеркнул, что нужны новые механизмы и форматы сотрудничества в сфере экологии и предложил учредить Климатический совет ШОС, который сможет объединит политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса.

«Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Это особо востребовано в контексте преодоления губительных последствий экологической катастрофы Арала, добавил он.

Безопасность

В новых реалиях актуальным является укрепление координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб стран ШОС, сказал президент Узбекистана.

«Давно назрел вопрос о повышении эффективности Региональной антитеррористической структуры ШОС на основе наших договоренностей по совершенствованию ее деятельности, в том числе в вопросах предупреждения и оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности. Важно наладить практику ежегодных выездных заседаний Совета РАТС для оценки ситуации в наших странах и принятия комплексных решений с учетом сегодняшних реалий», — считает Шавкат Мирзиёев.

«Опасной тенденцией становится рост радикализма, — сказал глава Узбекистана. — Полагаем целесообразным принять комплекс действенных мер по недопущению вовлечения молодежи в экстремистские организации, формированию устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям».

Все более насущной становится задача создания совместной площадки для борьбы с киберпреступностью, подчеркнул президент Узбекистана.

Афганистан

Среди ключевых приоритетов ШОС должно оставаться усиление координации в содействии установлению мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана, выразил мнение Шавкат Мирзиёев.

«Афганский народ как никогда нуждается в нашей добрососедской помощи. Мы не должны повторить ошибок прошлого и оставить Афганистан один на один с его проблемами», — подчеркнул президент Узбекистана.

«Ужесточение санкционной политики и дальнейшая изоляция нынешних властей Афганистана неизбежно приведет к усилению радикализации внутри страны и превращению ее в плацдарм для террористических организаций. Выступаем за развитие конструктивных контактов с Кабулом для выполнения ранее принятых временными властями Афганистана международных обязательств, в том числе в области прав женщин и детей», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана предложил учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана в приграничном городе Узбекстана Термезе, задействовав инфраструктуру созданного там международного транспортно-логистического хаба.

Средства фонда будут направляться на преодоление социального кризиса в этой стране, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения, отметил он.

Культурно-гуманитарные связи

«Считаю необходимым учреждение дополнительных форматов в рамках ШОС, таких как Форум ректоров университетов, Дни культуры и туризма, совместные спортивные мероприятия и универсиады» — сказал президент Узбекистана.

Он отметил, что современные технологии позволяют запустить цифровые площадки межкультурного диалога: виртуальные музеи и творческие выставки, научные видеоконференции.

Для активизации сотрудничества в направлении туризма президент Узбекистана предложил объявить следующий год Годом развития туризма на пространстве ШОС.