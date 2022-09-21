Территориальная инспекция Ташкента по контролю в сфере строительства отреагировала на обращение жителей дома на улице Сагбон в Алмазарском районе столицы.

В видеообращении жильцы жаловались, что строительная компания Bauraum Group начала строить 8-й этаж на 7-этажном жилом доме, который был сдан в эксплуатацию ещё в 2018 году и где уже проживают люди. По их словам, они обращались в хокимият района, Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Генеральную прокуратуру Узбекистана, но от них поступили «шаблонные ответы» со ссылкой на ответы других госорганов о законности строительства.

На видеозаписи можно увидеть, что на крыше дома появилась жилая площадь мансардного типа. Один из жителей утверждает, что кадастровый орган узаконил эти помещения, которые уже реализуются покупателям.

Кроме того, по словам жителей, застройщик изначально обещал построить во дворе детские площадки, футбольное поле и озеленить территорию, но вместо этого там появились навесы для стоянки автомобилей.

В сообщении Министерства строительства говорится, что инспекция по контролю в сфере строительства вела надзор за строительным процессом и проектной документацией до государственной приёмки объекта в 2018 году. С этой даты полномочия по надзору перешли к инспекции при МинЖКО.

Тем не менее, для изучения ситуации специалисты управления строительства Алмазарского района посетили объект и выяснили, что Bauraum Group самовольно внесла изменения в кровлю дома и построила мансарду.

В настоящее время на строительную компанию оформлен акт. Инспекция также подаст иск в суд, чтобы застройщик вернул крыше первоначальный вид, говорится в сообщении.

Компания Bauraum Group была зарегистрирована в июле 2006 года. Её учредителями указаны Пётр Вальеревич Золоторев (96%) и Кахрамон Анварович Олимов (4%). Последний также является учредителем Anor Bank.