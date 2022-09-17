Управляющий Зааминского филиала Народного банка («Халк банка») в Джизакской области выстрели в своего сотрудника из спортивного оружия, сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 16 сентября примерно в 22:30 рядом с домом главы филиала банка Н. М. в Зааминском районе, с которым вступил в конфликт начальник отдела банка Н. Ж., находившийся под влиянием алкоголя.

В результате управляющий один раз выстрелил в него из спортивного оружия для тира. Пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой в области правой грудной клетки.

ОВД Зааминского района проводит доследственную проверку.

«Газета.uz» попросила пресс-службу прокомментировать состояние пострадавшего, но там заявили, что на данном этапе не могут раскрывать детали произошедшего.