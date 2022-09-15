В Texnomart действуют сезонные скидки. При покупке одной из более 1300 моделей бытовой техники и электроники можно получить скидку до 20%.
Акция продлится до 18 сентября.
Адреса магазинов
Ташкент и Ташкентская область
- ул. Янги Шахар, 16А;
oриентир: торжественный зал Grand Hall, не доезжая Mega Planet.
- ул. Богишамол 206А;
ориентир: ТРЦ Sampi;
- ул. Амира Темура, 7Б;
ориентир; юнусабадский рынок;
- ул. Амира Темура, 46А;
ориентир: Ташкентский финансовый институт, станция метро «Минор»;
- ул. Авлие Ота, 4А;
ориентир: госпитальный рынок;
- ул. Бешарик, 7 и 8;
ориентир: рынок «Кадышева»;
- ул. Паркент, 74, блок 13;
ориентир: паркентский рынок;
- ул. Паркент, 79;
ориентир АЗС Узбекнефтегаз;
- ул. Фархадская, блок 1,2;
ориентир: фархадский ТК;
- ул. Чиланзар, 45/2;
ориентир: ТЦ «Чиланзар»;
- ул. Кичик халка йули, корпус А, 61;
ориентир: ТЦ «Флешка» (Малика);
- ул. Кичик халка йули, 2А;
ориентир: перекресток ОРЗУ;
- площадь Чорсу, 3А;
ориентир: ТЦ «Ташкент» (бывш. ГУМ);
- ул. Нурафшон, 7;
ориентир: ТРЦ Eski Shahar;
- ул. Нурафшон, 5;
ориентир: ТРЦ Riviera;
- Большая кольцевая дорога, 17;
ориентир ТРЦ Compass;
- ул. Лутфкор;
ориентир: «Корзинка Сергели»;
- Сергели-5, ул. Турсунзаде, 14 дом, ТРЦ Golden Life;
ориентир: станция метро «Сергели-3»;
- Чирчик, ул. А. Навоий, 135.
Ферганская область
- Фергана, ул. Тимура С., 45;
ориентир: кинотеатр «Собик Нурхон»;
- Багдадский р-н, ул. Мустакиллик, 7;
ориентир: вокзал «Фуркат»;
- Учкуприкский р-н, ул. Навруз Шаха, 28;
ориентир: фермерский рынок;
- Бешарыкский р-н, ул. Олтин водий, 269;
ориентир: Дом культуры;
- Ташлакский р-н, ул. Алишера Навои, 94;
ориентир: отель Tabassum.
Андижанская и Наманганская области
- Андижан, ул. Чулпан Шаха, 10;
ориентир: ТЦ O’zbegim;
- Андижан, 5-микро район, 6;
- Андижан, ул. Машраба, 64;
ориентир: ТЦ Navruz Mall;
- Наманган, ул. А. Навоий, 67;
ориентир: железнодорожный вокзал.
Самарканд и Бухара
- Самарканд, ул. Амира Темура, 53;
ориентир: ресторан Grand Kumush;
- Бухара, ул. Ибрагима Муминова, 2;
ориентир: ТЦ «Бухара».
Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−209−99−44.
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Сайт: texnomart.uz
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