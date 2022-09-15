В Texnomart действуют сезонные скидки. При покупке одной из более 1300 моделей бытовой техники и электроники можно получить скидку до 20%.

Акция продлится до 18 сентября.





Адреса магазинов

Ташкент и Ташкентская область

ул. Янги Шахар, 16А;

oриентир: торжественный зал Grand Hall, не доезжая Mega Planet.

oриентир: торжественный зал Grand Hall, не доезжая Mega Planet. ул. Богишамол 206А;

ориентир: ТРЦ Sampi;

ориентир: ТРЦ Sampi; ул. Амира Темура, 7Б;

ориентир; юнусабадский рынок;

ориентир; юнусабадский рынок; ул. Амира Темура, 46А;

ориентир: Ташкентский финансовый институт, станция метро «Минор»;

ориентир: Ташкентский финансовый институт, станция метро «Минор»; ул. Авлие Ота, 4А;

ориентир: госпитальный рынок;

ориентир: госпитальный рынок; ул. Бешарик, 7 и 8;

ориентир: рынок «Кадышева»;

ориентир: рынок «Кадышева»; ул. Паркент, 74, блок 13;

ориентир: паркентский рынок;

ориентир: паркентский рынок; ул. Паркент, 79;

ориентир АЗС Узбекнефтегаз;

ориентир АЗС Узбекнефтегаз; ул. Фархадская, блок 1,2;

ориентир: фархадский ТК;

ориентир: фархадский ТК; ул. Чиланзар, 45/2;

ориентир: ТЦ «Чиланзар»;

ориентир: ТЦ «Чиланзар»; ул. Кичик халка йули, корпус А, 61;

ориентир: ТЦ «Флешка» (Малика);

ориентир: ТЦ «Флешка» (Малика); ул. Кичик халка йули, 2А;

ориентир: перекресток ОРЗУ;

ориентир: перекресток ОРЗУ; площадь Чорсу, 3А;

ориентир: ТЦ «Ташкент» (бывш. ГУМ);

ориентир: ТЦ «Ташкент» (бывш. ГУМ); ул. Нурафшон, 7;

ориентир: ТРЦ Eski Shahar;

ориентир: ТРЦ Eski Shahar; ул. Нурафшон, 5;

ориентир: ТРЦ Riviera;

ориентир: ТРЦ Riviera; Большая кольцевая дорога, 17;

ориентир ТРЦ Compass;

ориентир ТРЦ Compass; ул. Лутфкор;

ориентир: «Корзинка Сергели»;

ориентир: «Корзинка Сергели»; Сергели-5, ул. Турсунзаде, 14 дом, ТРЦ Golden Life;

ориентир: станция метро «Сергели-3»;

ориентир: станция метро «Сергели-3»; Чирчик, ул. А. Навоий, 135.

Ферганская область

Фергана, ул. Тимура С., 45;

ориентир: кинотеатр «Собик Нурхон»;

ориентир: кинотеатр «Собик Нурхон»; Багдадский р-н, ул. Мустакиллик, 7;

ориентир: вокзал «Фуркат»;

ориентир: вокзал «Фуркат»; Учкуприкский р-н, ул. Навруз Шаха, 28;

ориентир: фермерский рынок;

ориентир: фермерский рынок; Бешарыкский р-н, ул. Олтин водий, 269;

ориентир: Дом культуры;

ориентир: Дом культуры; Ташлакский р-н, ул. Алишера Навои, 94;

ориентир: отель Tabassum.

Андижанская и Наманганская области

Андижан, ул. Чулпан Шаха, 10;

ориентир: ТЦ O’zbegim;

ориентир: ТЦ O’zbegim; Андижан, 5-микро район, 6;

Андижан, ул. Машраба, 64;

ориентир: ТЦ Navruz Mall;

ориентир: ТЦ Navruz Mall; Наманган, ул. А. Навоий, 67;

ориентир: железнодорожный вокзал.

Самарканд и Бухара

Самарканд, ул. Амира Темура, 53;

ориентир: ресторан Grand Kumush;

ориентир: ресторан Grand Kumush; Бухара, ул. Ибрагима Муминова, 2;

ориентир: ТЦ «Бухара».





Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−209−99−44.

Facebook: fb.com/texnomart

Instagram: @texnomart

Telegram: t.me/texnomart

Сайт: texnomart.uz

Youtube: Texnomart

На правах рекламы.