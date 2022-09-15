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Акция продлится до 18 сентября.


Адреса магазинов

Ташкент и Ташкентская область

  • ул. Янги Шахар, 16А;
    oриентир: торжественный зал Grand Hall, не доезжая Mega Planet.
  • ул. Богишамол 206А;
    ориентир: ТРЦ Sampi;
  • ул. Амира Темура, 7Б;
    ориентир; юнусабадский рынок;
  • ул. Амира Темура, 46А;
    ориентир: Ташкентский финансовый институт, станция метро «Минор»;
  • ул. Авлие Ота, 4А;
    ориентир: госпитальный рынок;
  • ул. Бешарик, 7 и 8;
    ориентир: рынок «Кадышева»;
  • ул. Паркент, 74, блок 13;
    ориентир: паркентский рынок;
  • ул. Паркент, 79;
    ориентир АЗС Узбекнефтегаз;
  • ул. Фархадская, блок 1,2;
    ориентир: фархадский ТК;
  • ул. Чиланзар, 45/2;
    ориентир: ТЦ «Чиланзар»;
  • ул. Кичик халка йули, корпус А, 61;
    ориентир: ТЦ «Флешка» (Малика);
  • ул. Кичик халка йули, 2А;
    ориентир: перекресток ОРЗУ;
  • площадь Чорсу, 3А;
    ориентир: ТЦ «Ташкент» (бывш. ГУМ);
  • ул. Нурафшон, 7;
    ориентир: ТРЦ Eski Shahar;
  • ул. Нурафшон, 5;
    ориентир: ТРЦ Riviera;
  • Большая кольцевая дорога, 17;
    ориентир ТРЦ Compass;
  • ул. Лутфкор;
    ориентир: «Корзинка Сергели»;
  • Сергели-5, ул. Турсунзаде, 14 дом, ТРЦ Golden Life;
    ориентир: станция метро «Сергели-3»;
  • Чирчик, ул. А. Навоий, 135.

Ферганская область

  • Фергана, ул. Тимура С., 45;
    ориентир: кинотеатр «Собик Нурхон»;
  • Багдадский р-н, ул. Мустакиллик, 7;
    ориентир: вокзал «Фуркат»;
  • Учкуприкский р-н, ул. Навруз Шаха, 28;
    ориентир: фермерский рынок;
  • Бешарыкский р-н, ул. Олтин водий, 269;
    ориентир: Дом культуры;
  • Ташлакский р-н, ул. Алишера Навои, 94;
    ориентир: отель Tabassum.

Андижанская и Наманганская области

  • Андижан, ул. Чулпан Шаха, 10;
    ориентир: ТЦ O’zbegim;
  • Андижан, 5-микро район, 6;
  • Андижан, ул. Машраба, 64;
    ориентир: ТЦ Navruz Mall;
  • Наманган, ул. А. Навоий, 67;
    ориентир: железнодорожный вокзал.

Самарканд и Бухара

  • Самарканд, ул. Амира Темура, 53;
    ориентир: ресторан Grand Kumush;
  • Бухара, ул. Ибрагима Муминова, 2;
    ориентир: ТЦ «Бухара».


Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−209−99−44.

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