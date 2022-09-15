В дни государственного визита председателя КНР в Узбекистан в Самарканд прошла встреча директора компании Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай и генерального директора АК «Узбектелеком» Назиржона Хасанова с целью обсуждения текущих проектов в сфере укрепления ИКТ-инфраструктуры Узбекистана. Они наметили планы по расширению сотрудничества для скорой реализации стратегии «Цифровой Узбекистан 2030».

При поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана стороны заключили соглашения, обозначив планы по развитию инфраструктуры UZTELECOM, включая укрепление транспортных сетей оператора, расширение покрытия мобильной связью и увеличение охвата широкополосным доступом в интернет городов и сельской местности, а также внедрение облачных решений и сервисных платформ.

В конечном итоге, реализация намеченных проектов в рамках договоров поможет улучшить пользовательский опыт, повысить качество предоставления услуг абонентам оператора, предоставить повсеместную связь в удаленных местностях и ускорить цифровую трансформацию всех отраслей экономики и жизнедеятельности народа Узбекистана.

«Компания Huawei в Узбекистане осуществляет деятельность более 23 лет, являясь стратегическим партнером национального оператора связи UZTELECOM. За эти годы совместно было реализовано множество государственно значимых проектов по укреплению ИКТ-инфраструктуры, способствующих цифровому развитию всех отраслей и направлений деятельности в стране. Тому свидетельствуют наши недавние проекты по запуску 5G в туристическом комплексе Самарканда, который принимает в эти дни высокопоставленных гостей в рамках саммита ШОС, а также совместная работа над запуском единого центра хранения и обработки данных системы «Электронное правительство». Заключенные сегодня договора обозначили направления дальнейшего сотрудничества и укрепили наши намерения по внесению вклада в цифровое развитие Узбекистана", — отметил директор Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай.

За годы своей деятельности в Узбекистане компания Huawei наладила сотрудничество с местными операторами связи и активно принимает участие в проектах по развитию ИКТ-отрасли. Помимо реализации деятельности в предоставлении решений и услуг для операторского сегмента, компания фокусируется на устойчивом развитии страны за счет внедрения «зеленых» технологий на базе возобновляемых источников энергии и взаимодействия с образовательными учреждениями в сфере подготовки и развития IT-кадров. Так, недавно были достигнуты договоренности по сотрудничеству с Самаркандским государственным университетом и Университетом мировой экономики и дипломатии.

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