Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, прибывшим в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале встречи Александр Лукашенко выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поддержку процедуры запуска приема Беларуси в эту авторитетную международную структуру.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, расширению многопланового сотрудничества, международной и региональной политики.





Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что узбекско-белорусские отношения продолжают успешно развиваться в духе дружбы и партнерства.

Активно развивается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 44%, а за семь месяцев этого года — еще на 12%.

Стороны договорились ускорить работу по расширению сети торговых домов и логистических центров в двух странах, запуску проекта по ускоренной доставке продовольствия «Агроэкспресс», внедрению электронной системы сертификации происхождения товаров.

Лидеры Узбекистана и Беларуси подчеркнули необходимость продвижения взаимовыгодного партнерства в сфере промышленной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, химической, фармацевтической и электротехнической отраслях.

Отдельно отмечена важность использования потенциала регионов двух стран. Шавкат Мирзиёев предложил провести второй Межрегиональный форум в Узбекистане.

Стороны с удовлетворением отметили активное развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в первую очередь в сферах образования и кинематографии.

Напомним, «Агроэкспресс» — проект, предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном. Он реализуется при поддержке Российского экспортного центра, компании «Российские железные дороги» (РЖД) и интегрирует работу железных дорог Узбекистана, России и Казахстана. Первый «Агроэкспресс» выполнил тестовую перевозку в ноябре-декабре 2021 года.