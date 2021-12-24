Первый «Агроэкспресс» по маршруту Россия — Узбекистан — Россия завершил тестовую перевозку, сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.

Поезд, в составе которого следовали контейнеры с плодоовощной продукцией — виноградом, хурмой, помидорами и лимонами, — прибыл из Ташкента на станцию Селятино Московской железной дороги.

Напомним, в рамках проекта «Агроэкспресс» при поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерства экономического развития России

«Узбекистон темир йуллари», Uzagrologostics centers, «РЖД Логистика» в партнерстве с Российским экспортным центром (РЭЦ) организовали в середине ноября первую тестовую отправку замороженного мяса птицы из Тамбова в Ташкент.

Партия груза в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда проследовала по маршруту Цна (Юго-Восточная железная дорога) — Cергели (Узбекистан).

Это пилотная экспортная перевозка грузов агропромышленного комплекса, реализованная в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области развития логистического коридора «Россия — Узбекистан». Проект реализуется с участием РЭЦ, железных дорог России, Узбекистана и Казахстана, партнерских логистических компаний, а также таможенных и фитосанитарных служб стран-участниц коридора.

В ходе тестовых отправок специалистами были отработаны все технологические и контрольные вопросы. На маршрут согласована специальная тарифная ставка, и в дальнейшем доставки будут осуществляться регулярными полносоставными поездами по расписанию.

«Безусловно еще есть над чем работать. Но главное, что мы уже сделали первые шаги, на практике исследовали, изучили все точки прохождения Агроэкспресса — транзитные зоны, различного рода контрольные мероприятия, которые необходимо проводить даже в режиме „зеленого коридора“. Мы все заинтересованы в совершенствовании этого проекта, тем более, что к нему проявляют интерес и другие страны: Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан», — заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.

«Перед нами на данный момент стоят три основные задачи: довести сроки доставки до пяти суток, увеличить объемы поставки в Россию свежих плодоовощных продуктов, и в ближайшее время организовать перевозки не только в Москву, но и в другие регионы. И в следующем году мы планируем запускать уже не отдельные вагоны, а полноценные рефрижераторные поезда с продукцией», — сказал Дмитрий Вольвач.

«В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, объем российского экспорта агропромышленной продукции в Узбекистан вырос на 12% в сравнении с прошлым годом и составил 700,4 млн долларов, при этом импорт из Узбекистана в Россию увеличился на 10%. Такие цифры свидетельствуют о высокой актуальности проекта „Агроэкспресс“ в пространстве логистического коридора Россия — Узбекистан. Хорошо налаженная логистика экспортных отправок и обеспечение обратной загрузки дадут ощутимый экономический эффект как для российских, так и для узбекских производителей, и будут способствовать раскрытию потенциала взаимной торговли между нашими странами», — подчеркнул генеральный директор «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.