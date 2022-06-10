Социальные объекты Узбекистана поэтапно оснастят оборудованием с альтернативным источником энергии. Об этом на совещании 10 июня сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства поручено направить в следующем году не менее 15% средств инвестиционной программы на установку таких устройств.

До конца года солнечные батареи и водонагреватели будут установлены в 2107 детских садах, 1000 школах, 1071 кабинете семейного врача, поликлинике и больнице, новых медицинских центрах в 1000 махаллях, 200 санаториях и других объектах отдыха.

Кроме того, с 2023 года ряд объектов обяжут покрывать не менее 25% потребления горячей воды и наружного освещения за счет альтернативной энергии. Речь идёт про:

торгово-развлекательные комплексы, парки, рестораны, гостиницы;

супермаркеты, магазины, рынки, торговые склады;

бензиновые и газовые автозаправки;

аэропорты, железнодорожные и автовокзалы;

частные образовательные и медицинские организации;

коммерческие банки и их филиалы.

На этом же совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что пришло время переводить здания министерств, ведомств и других госорганов на энергоснабжение с использованием альтернативных источников энергии. Он также поручил оснастить все вузы солнечными электростанциями на примере университета имени Менделеева.