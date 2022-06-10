Социальные объекты Узбекистана поэтапно оснастят оборудованием с альтернативным источником энергии. Об этом на совещании 10 июня сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Глава государства поручено направить в следующем году не менее 15% средств инвестиционной программы на установку таких устройств.
До конца года солнечные батареи и водонагреватели будут установлены в 2107 детских садах, 1000 школах, 1071 кабинете семейного врача, поликлинике и больнице, новых медицинских центрах в 1000 махаллях, 200 санаториях и других объектах отдыха.
Кроме того, с 2023 года ряд объектов обяжут покрывать не менее 25% потребления горячей воды и наружного освещения за счет альтернативной энергии. Речь идёт про:
- торгово-развлекательные комплексы, парки, рестораны, гостиницы;
- супермаркеты, магазины, рынки, торговые склады;
- бензиновые и газовые автозаправки;
- аэропорты, железнодорожные и автовокзалы;
- частные образовательные и медицинские организации;
- коммерческие банки и их филиалы.
На этом же совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что пришло время переводить здания министерств, ведомств и других госорганов на энергоснабжение с использованием альтернативных источников энергии. Он также поручил оснастить все вузы солнечными электростанциями на примере университета имени Менделеева.