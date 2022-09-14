В Ташкенте в среду в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества были подписаны меморандумы о предоставлении Египту и Катару статуса партнёров по диалогу ШОС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египта Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи. От узбекской стороны в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Фуркат Сидиков.





Меморандумы предусматривают сотрудничество между ШОС и этими двумя странами в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, туризма и других.

Статус государства-партнёра даёт право принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, по приглашению государств-членов организации. Меморандумы вступают в силу с даты их подписания.

Накануне сообщалось, что статус партнёров получат шесть стран, в том числе четыре арабских государства.

До этого партнёрами по диалогу ШОС были шесть стран — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.