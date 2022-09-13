Посольство Узбекистана в Киеве направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины, сообщается на сайте дипломатической миссии.

Это связано с распространившимся в социальных сетях видеороликом, на котором запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны.

Нота посольства отправлена «в целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации», говорится в сообщении.

«Призываем не распространять непроверенную информацию по данному видео и дождаться окончательного выяснения всех обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно», — попросило посольство Узбекистана в Украине.

Несколько дней назад журналист Юрий Бутусов сообщил в своем видеорепортаже, что во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в районе Балаклеи разведывательная группа напала из засады на российскую колонну. Им удалось уничтожить часть вражеской техники, а еще часть — захватить вместе с экипажами, цитирует Бутусова издание «Фокус».

Двое пленников заявили, что прибыли в Украину из Узбекистана, чтобы воевать в составе частной военной компании (ЧВК) «Редут». В частности, 22-летний студент из Самарканда Мухруддит Ярахмедов заявил, что состоял в минометной батарее и стрелял из миномета, решил пойти в частную военную компанию ради заработка. Один из пленников уточнил, что его вынудили к участию в военных действиях в Украине, поскольку он прожил в России пять лет без документов.