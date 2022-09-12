Международное сотрудничество, отвечающее интересам всех и каждого, невозможно без многосторонних институтов. Об этом в своей статье в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт на этой неделе в Самарканде, пишет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Несмотря на определенные недостатки, [многосторонние институты] продолжают служить важнейшими проводниками межгосударственного взаимодействия — на региональном и глобальном уровнях. Международные и региональные организации помогают странам преодолевать разногласия и укреплять взаимопонимание, развивать политическое и экономическое сотрудничество, расширять торговлю и стимулировать культурно-гуманитарные обмены», — отметил глава государства.

Именно эти цели и задачи, по его словам, преследует «один из самых молодых многосторонних институтов — Шанхайская организация сотрудничества. По сути, она является уникальной межгосударственной структурой, сумевшей объединить страны с различными культурно-цивилизационными кодами, собственными внешнеполитическими ориентирами и моделями национального развития. За короткий по историческим меркам период ШОС прошла большой путь, став неотъемлемым элементом современного глобального политического и экономического мироустройства».

«Сегодня семья ШОС — крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения нашей планеты. Залог международно-правовой привлекательности ШОС — внеблоковый статус, открытость, ненаправленность против третьих стран или международных организаций, равноправие и уважение суверенитета всех участников, отказ от вмешательства во внутренние дела, недопущение политического противостояния и конфронтационного соперничества», — подчеркнул президент.

«Концепция успеха ШОС — продвижение разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности. По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса. Вот почему с каждым годом растёт число государств, готовых подключиться к деятельности ШОС, и это особо заметно в условиях трансформации современной системы международных и региональных взаимоотношений», — отметил он.

По мнению Шавката Мирзиёева, повышению экономической ценности ШОС способствует «самодостаточность её пространства, где находятся динамично развивающиеся экономики мира с огромным человеческим, интеллектуальным и технологическим потенциалом, наличие больших, в значительной степени неиспользованных природных ресурсов».

«Сегодня совокупный объём ВВП государств-участников ШОС достиг около четверти от общемирового показателя. Это уже весьма солидный вклад в мировое устойчивое развитие от региональной организации, только-только перешагнувшей свой 20-летний порог», — говорится в статье.

«В мире с новыми вызовами и возможностями у ШОС имеются отличные перспективы для трансформации и роста, не только за счёт количественного пополнения, но и через открытие новых стратегических векторов. Это — транспорт и взаимосвязанность, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая трансформация и зелёная экономика», — отметил президент.