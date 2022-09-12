В Humans появилась возможность обменять кешбэк на гаджеты без каких-либо доплат. Как только пользователь накопит нужную сумму кешбэка, его можно обменять на понравившуюся модель и заказать гаджет с доставкой на дом. Для заказа iPhone 13 (128 Гб) понадобится 11 990 000 сумов кешбэка, Samsung Galaxy A53 5G (8/128 Гб) можно приобрести за 4 490 000 сумов кешбэка, Vivo V23 5G (128 Гб) за 5 390 000 сумов кешбэка. Полный модельный ряд смартфонов, доступных для заказа, представлен в разделе «Покупки за кешбэк» в приложении Humans.

Пользователи Humans зарабатывают кешбэк, совершая привычные действия. За любые покупки по карте Humans VISA начисляется 2% от суммы за каждую операцию. Клиентам также доступны повышенные категории кешбэка. Например, за покупки в супермаркетах Korzinka клиент получает 5% кешбека, а за оплату подписки на веб-версию электронного дневника Kundalik — 100%.

Помимо этого, все пользователи Humans ежедневно получают кешбэк за остаток на счете из расчета 35% годовых, а также кешбэк за пополнения, переводы и привязку банковской карты в приложении. Также пользователи могут перевести накопления со своего кешбэк-счета другим клиентам Humans без комиссий и ограничений.

«Наша миссия — дарить людям радость и свободу общения. Сегодня коммуникацию невозможно представить без современного смартфона, поэтому мы добавили новую возможность, которая позволит нашим пользователям получить гаджет абсолютно бесплатно. Делая такой шаг навстречу пользователю, мы сокращаем цифровое неравенство в Узбекистане», — прокомментировал обновление Игорь Ким, директор по дистрибуции Humans Group.

Чем чаще пользователи оплачивают покупки картой Humans VISA, тем больше зарабатывают — потенциальный размер кешбэка не ограничен. Засчитываются все операции, в том числе оплата госуслуг и коммунальных платежей, исключение — расходы на азартные игры. Линейка гаджетов, доступных для покупки за кешбэк, постоянно обновляется.

Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

HUMANS.uz — суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги сотовой связи и маркетплейс. На июнь 2022 было активировано 750 тысяч банковских карт Humans VISA, а число активных пользователей сервисов Humans в Узбекистане превышает 2 млн человек. В настоящий момент в Узбекистане открыто 1134 точек продаж Humans.

Подробности о проекте — на сайте humans.uz.

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