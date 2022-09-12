Водитель автомобиля Cobalt, совершив столкновение с деревом, скончался в Ташкенте утром 12 сентября. Авария произошла на Ахангаранском шоссе, водителю было 44 года, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Согласно предварительной информации, мужчина потерял сознание за рулём, из-за чего потерял контроль над управлением автомобилем, машина выехала на зелёную зону, разделяющую полосы движения, и ударилась о дерево.

Следственное управление ГУВД Ташкента ведёт доследственную проверку по факну происшествия.