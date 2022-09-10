Буквально через считанные дни Самарканд, который называют «жемчужиной Востока», станет местом проведения кульминационного события — председательствования Узбекистана в ШОС. Более 20 глав государств и международных организаций, сотрудничающих с ШОС, примут участие в Самаркандском саммите. Тестовый запуск 5G от Mobiuz в Самарканде приурочен к этому событию.

Объекты связи пятого поколения развернуты на территории туристического центра Silk Road Samarkand, в центральных районах Самарканда, на железнодорожном вокзале, а также на территории центра обслуживания Mobiuz. Речь идет о 16 базовых станциях и сопутствующем оборудовании от ведущих мировых производителей.





Вместе с тем большое внимание уделено обеспечению высокоскоростным интернетом 4G LTE железнодорожных путей и автомагистрали Ташкент — Самарканд, а также территории города. Командами технических отделов Mobiuz, отвечающими за развитие связи в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областях и в Ташкенте, установлены новые и обновлены действующие базовые станции.

Установлено 4 новых, модернизировано и оптимизировано более 400 базовых станций на пути следования поездов Afrosiyob и на автомагистрали Ташкент — Самарканд. На территории Silk Road Samarkand установлено 4 базовых станции, усовершенствована работа более 30 станций четвертого поколения. В самом городе проведены необходимые работы на более 90 базовых станциях.





Ранее, 31 августа, Mobiuz запустил коммерческую эксплуатацию сети 5G в Ташкенте.

Все это — результат активной реализации целей и планов технического развития Mobiuz. Осуществляются они за счет инвестиционного проекта с партнерами из Китая, а также за счет собственных средств компании.

Mobiuz говорит всем гостям Самарканда и Ташкента «Добро пожаловать» и приглашает воспользоваться всеми преимуществами мобильной связи и интернета.

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