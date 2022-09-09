В последние годы в Ташкенте наблюдается повышенный спрос на коммерческие помещения под магазины, офисы и малое производство. А инвестиции в коммерческую недвижимость стали одним из актуальных трендов в деловой жизни столицы.

Вместе с тем поиск надежных арендаторов и получение стабильного арендного дохода остаются одними из ключевых вопросов для предпринимателей, инвестирующих в коммерческую недвижимость.





Учитывая запросы предпринимателей, Tashkent INDEX объявляет о гарантированных арендных выплатах на протяжении 12 месяцев новым покупателям коммерческих помещений. Теперь предприниматели могут не беспокоиться о поиске арендаторов и начать получать стабильный доход от аренды помещений уже с первого месяца.

Стоимость коммерческих помещений начинается от 190 млн сумов. Гарантированный ежемесячный доход от аренды составит до 8 млн сумов.

О проекте Tashkent INDEX

Индустриальный бизнес-парк Tashkent INDEX площадью 72 га включает в себя более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, около 3000 помещений для малого бизнеса, точки общественного питания, гостиницу, экспоцентр, логистический комплекс и ряд других инфраструктурных объектов.

На территории Tashkent INDEX уже успешно функционируют магазины по продаже бытовой техники, текстильной продукции, одежды и продуктов питания.





Где находится Tashkent INDEX

Tashkent INDEX находится в Янгихаётском районе на ул. Софдил. Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX стало быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.

Высокий поток клиентов будет обеспечен за счет регулярных мероприятий и ярмарок, проводимых в Tashkent INDEX.





Количество помещений с гарантированным арендным доходом ограничено. Стоит воспользоваться шансом инвестировать в коммерческую недвижимость и получать стабильный арендный доход.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес офиса продаж: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: tashindex.mimar.uz

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