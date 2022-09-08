Делегация МВД Узбекистана во главе с министром Пулатом Бобожоновым приняла участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое состоялось 8 сентября в Чолпан-Ате (Кыргызстан), сообщила пресс-служба министерства.

В заседании совета принимали участие министры внутренних дел республик Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП).





На встрече обсуждались приоритетные вопросы сотрудничества министерств внутренних дел и полиции стран СНГ в реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также подготовки проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024−2028 годы.

Стороны также рассмотрели целесообразность создания Единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в соответствии с национальными законодательствами государств-участников СНГ.

На встрече также обсуждались вопросы борьбы с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничества в сфере предотвращения использования гражданами государств-участников содружества института смены гражданства в целях уклонения от уголовной и иной ответственности и другие.