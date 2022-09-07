Международная выставка IFA Berlin прошла 2−6 сентября. Ведущие международные компании представили участникам новейшие разработки и новинки в области электротехники и электроники. По инициативе Агентства по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана и ассоциации «Узэлтехсаноат» в выставке приняли участие узбекские производственные предприятия.





В более 30 павильонах наряду с известными мировыми брендами была представлена продукция под маркой «Сделано в Узбекистане». На выставке были презентованы инновационные разработки бытовой техники от Artel, что вызвало большой интерес у всех участников.





Уникальность торговой выставки IFA в том, что создан ряд отделов для облегчения бизнес-группам поиска партнеров. В частности, участники глобального инновационного центра IFA Next не только получают передовые бизнес-идеи, исследования, знания и информацию о них от экспертов отрасли, но и имеют возможность встретиться с представителями стартапов и крупных торговых центров.





IFA является одной из крупнейших в мире выставок бытовой электроники и проводится ежегодно на протяжении почти ста лет. Впервые выставка состоялась 4 декабря 1924 года в Берлине. Уже тогда она имела большой резонанс. После было принято решение ежегодно проводить мероприятие. Выставка вскоре стала популярной, и в 1930 году такое громкой имя и всеми известный ученый Альберт Эйнштейн открыл IFA своей приветственной речью.





Участие компании Artel в таких престижных выставках дает возможность встретиться с новыми партнерами и подписать важные экономические соглашения. Кроме того, это еще раз доказывает, что компания занимает свою нишу на мировом рынке бытовой техники и продукция Artel полностью соответствует требованиям международных стандартов.

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