Мир финансов давно «вышел» в цифровое пространство. A-Pay предлагает хранить деньги в электронном виде в приложении. Нужна всего пара минут, чтобы открыть электронный кошелек в A-Pay и начать платить удобно и выгодно.





Также в приложении можно заказать универсальную карту A-Pay и привязать к ней банковские карты. Заказ, выпуск, доставка и обслуживание карты A-Pay — бесплатны.

A-Pay — это платежные сервисы не только для физических лиц, где можно оплачивать интернет, мобильную связь, штрафы и покупки в магазинах, но и для предпринимателей — как инструмент для развития бизнеса.

Цель продуктов сервиса — сделать жизнь людей проще и удобнее, помогая платить, копить, переводить и относиться к деньгам по-новому.





Деньги пользователей хранятся в электронном кошельке: сумы мгновенно конвертируются в электронный аналог — APS (один APS равен одному суму). Кошелек можно пополнить с привязанных в приложении банковских карт, а в будущем — у агентов A-Pay.

Переводы в приложении — безопасные и без комиссии, в любую точку Узбекистана, а платежи с электронного кошелька — с гарантированным кешбэком от 2% при оплате в торговых точках партнеров и в приложении.

Помимо удобных способов оплаты и безопасного хранения денег, у пользователей есть возможность зарабатывать бонусы, которые можно обменять на гаджеты по выгодным ценам или мерч от дизайнеров A-Pay в уникальной витрине прямо в приложении.





Бонусы при регистрации

A-Pay предоставляет следующие бонусы при регистрации:

50 тысяч APS — при прохождении идентификации;

10 тысяч APS за каждого приглашенного друга;

друзья пользователя также получают бонусы — по 5000 APS.

Также можно получать бонусы за выполнение еженедельных заданий в приложении: оплачивая коммунальные услуги, мобильную связь и интернет, привязывая банковские карты, пополняя электронный кошелек, пользователи получают бонусные APS.





Приложение «A-Pay Бизнес» — электронная платформа с бесплатной регистрацией, бесплатными рекламными площадками, продвижением и технической поддержкой 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Новый эффективный инструмент для развития и масштабирования бизнеса с тремя тарифами на выбор и четырьмя удобными вариантами оплаты:

QR-код продавца или покупателя;

оплата на местах;

выставление счета;

универсальная карта A-Pay: оплата с привязанных карт либо с электронного кошелька.

Все личные данные, а также средства на электронных кошельках, денежные переводы и платежи, сделанные с помощью A-Pay, максимально защищены от взлома устойчивыми методами шифрования.

Скачать приложение A-Pay можно в Play Market.

Телефон: (+998) 55−500−11−10.

E-mail: info@a-pay.uz

Сайт: a-pay.uz

Facebook: fb.com/A-Pay

Telegram: t.me/Apaymanuz

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