Выставочная компания International Expo Group открывает осенний сезон 14-й Международной медицинской выставкой UzMedExpo 2022, которая состоится с 21 по 23 сентября в «Узэкспоцентре».
Ухудшение экологической ситуации и распространение новых вирусов обусловливают растущую потребность в качественном медобслуживании населения. Идти в ногу со временем на рынке предоставления медицинских услуг — это уже не преимущество, а требование времени.
На выставке UzMedExpo 2022 представители медицинской сферы Узбекистана смогут вживую ознакомиться с инновационными решениями на рынке медуслуг.
Проведение UzMedExpo приобретает особую актуальность. Выставка является целевой площадкой для демонстрации новых разработок медицинской техники и оборудования, лекарственных средств, современных расходных материалов, инновационных товаров и услуг медицинской отрасли. На UzMedExpo 2022 будут представлены следующие категории:
- «Медицинское оборудование для больниц и клиник. Диагностика»;
- «Фармацевтика»;
- «Офтальмология и неврология»;
- «Ортопедия и реабилитация»;
- «IT-решения в медицине»;
- «Медицинский туризм и услуги»;
- «Эстетическая медицина».
В мероприятии примут участие и представят свои услуги компании из Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции, Индии и Узбекистана.
На выставке будет масштабно представлена экспозиция Южной Кореи — одного из ведущих производителей и поставщиков медицинской техники в мире.
На стендах посетители смогут оценить возможности и функционал целого ряда аппаратов, получить консультации специалистов по всем вопросам, связанным с продукцией, а также обсудить возможности сотрудничества с компаниями.
Местные клиники, которые приобретут современное медицинское оборудование от передовых производителей, смогут улучшить качество предоставляемых населению услуг, повысить свой авторитет и установить новую ценовую политику.
Официальная церемония открытия выставки состоится 21 сентября в 11:00 в «Узэкспоцентре», павильоне №2.
Время работы выставки:
- 21 сентября с 11:00 до 17:00;
- 22 сентября с 10:00 до 17:00;
- 23 сентября с 10:00 до 16:00.
Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить у организаторов выставки по телефону: (+998) 71−238−59−59.
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