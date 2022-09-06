Выставочная компания International Expo Group открывает осенний сезон 14-й Международной медицинской выставкой UzMedExpo 2022, которая состоится с 21 по 23 сентября в «Узэкспоцентре».

Ухудшение экологической ситуации и распространение новых вирусов обусловливают растущую потребность в качественном медобслуживании населения. Идти в ногу со временем на рынке предоставления медицинских услуг — это уже не преимущество, а требование времени.





На выставке UzMedExpo 2022 представители медицинской сферы Узбекистана смогут вживую ознакомиться с инновационными решениями на рынке медуслуг.

Проведение UzMedExpo приобретает особую актуальность. Выставка является целевой площадкой для демонстрации новых разработок медицинской техники и оборудования, лекарственных средств, современных расходных материалов, инновационных товаров и услуг медицинской отрасли. На UzMedExpo 2022 будут представлены следующие категории:

«Медицинское оборудование для больниц и клиник. Диагностика»;

«Фармацевтика»;

«Офтальмология и неврология»;

«Ортопедия и реабилитация»;

«IT-решения в медицине»;

«Медицинский туризм и услуги»;

«Эстетическая медицина».





В мероприятии примут участие и представят свои услуги компании из Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции, Индии и Узбекистана.

На выставке будет масштабно представлена экспозиция Южной Кореи — одного из ведущих производителей и поставщиков медицинской техники в мире.

На стендах посетители смогут оценить возможности и функционал целого ряда аппаратов, получить консультации специалистов по всем вопросам, связанным с продукцией, а также обсудить возможности сотрудничества с компаниями.





Местные клиники, которые приобретут современное медицинское оборудование от передовых производителей, смогут улучшить качество предоставляемых населению услуг, повысить свой авторитет и установить новую ценовую политику.

Официальная церемония открытия выставки состоится 21 сентября в 11:00 в «Узэкспоцентре», павильоне №2.

Время работы выставки:

21 сентября с 11:00 до 17:00;

22 сентября с 10:00 до 17:00;

23 сентября с 10:00 до 16:00.





Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить у организаторов выставки по телефону: (+998) 71−238−59−59.

E-mail: info@ieg.uz

Facebook: fb.com/InternationalExpoGroup

Instagram: @ieg_uz

Telegram: t.me/IEGUz

Сайт: ieg.uz

На правах рекламы.