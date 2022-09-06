Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи сильным землетрясением в провинции Сычуань, в результате которого имеется много погибших и раненных, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Выразив глубокие соболезнования народу Китая, глава нашего государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим», — написал он.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа в Юго-Западном Китае 5 сентября. Его эпицентр залегал на глубине 16 км, сообщило Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

По состоянию на 6 сентября жертвами стихии стали 66 человек, еще 15 человек числятся пропавшими без вести, 253 жителя получили травмы, из которых пятеро в данный момент находятся в критическом состоянии, а 70 — получили тяжелые повреждения.

В связи с землетрясением власти провинции Сычуань инициировали режим реагирования на чрезвычайные ситуации самого высокого уровня.