Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 6 сентября в Брюсселе встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом и. о. главы МИДа написал в своем Twitter.

«Обсудили вопросы сотрудничества Узбекистана — ЕС. Состоялся обмен мнениями о подготовке к министерской встрече ЕС и Центральной Азии и конференции по взаимосвязанности, которые состоятся в ноябре в Самарканде», — сообщил Владимир Норов.

Стороны в ходе встречи также приветствовали недавнее завершение переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA), сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Узбекистане.

«EPCA обеспечит новую, современную и амбициозную основу для активизации партнерства между ЕС и Узбекистаном. Соглашение включает новые направления сотрудничества и существенно модернизирует нормативную базу торгово-экономических отношений», — говорится в сообщении.





Жозеп Боррель приветствовал экономические и политические реформы, проводимые Узбекистаном, и выразил надежду на то, что процесс реформ будет необратимым.

«Что касается протестов в Республике Каракалпакстан, прошедших в начале июля, [Жозеп Боррель] поинтересовался ходом расследования, начатым после протестов. Он также напомнил о важности содержательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, особенно в отношении внесения изменений в Конституцию», — говорится в сообщении.

Жозеп Боррель поблагодарил Узбекистан за планируемое проведение министерской встречи ЕС-Центральная Азия 17 ноября и конференции по взаимосвязанности ЕС-Центральная Азия 18 ноября в Самарканде.

Владимир Норов и Жозеп Боррель также обсудили предстоящие саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15−16 сентября, и Организации тюркских государств (ОТГ), который назначен на ноябрь и также пройдет в Самарканде.