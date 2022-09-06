Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября на совещании по вопросам стабильности цен на основные продукты подверг критике руководителей аграрной отрасли.

«Скорая реализация намеченных нами крупных реформ в аграрной сфере зависит, прежде всего, от самоотверженности руководителей этой отрасли — [Шухрата] Ганиева, [Актама] Хаитова, нового министра [сельского хозяйства Азиза] Воитова и их заместителей. Они должны понимать, что рост занятости и снижение уровня бедности зависят, прежде всего, от роста в сельском хозяйстве», — сказал президент.

Он подверг критике вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрата Ганиева и председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, лидера партии УзЛиДеП Актама Хаитова за то, что они «продолжают работать по-старому и зациклены на высоких цифрах».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что задача руководителей отрасли состоит не в том, чтобы отчитываться перед президентом о больших цифрах, а в том, чтобы «решать проблемы дехкан и фермеров в сельской местности, облегчить их бремя».

Глава государства также резко раскритиковал случаи очковтирательства и приписок в сфере и предупредил должностных лиц.

За недостатки в работе Шухрат Тешаев, работавший первым заместителем министра сельского хозяйства с 2019 года (ранее — министром), был освобожден от должности, а заместитель министра Шухрат Мирзаев получил выговор.

«Отныне с Ганиева, Хаитова и нового министра Воитова спрос будет очень строгим», — сказал президент.