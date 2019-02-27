Шухрат Журакулович Тешаев указом президента от 26 февраля назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

Он будет курировать вопросы хлопководства, зерноводства, механизации сельского хозяйства, а также анализ потребностей сельского хозяйства в водных ресурсах.

Шухрат Тешаев — выпускник Ташкентского государственного аграрного университета по специальности «ученый агроном».

До назначения был заместителем хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства. В разные годы работал заместителем генерального директора Узбекского научно-исследовательского института хлопководства, гендиректором научно-производственного объединения «Пахта», а также министром сельского и водного хозяйства Узбекистана.