Сотрудники Главного управления миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента и его районных отделов с раннего утра проверяют документы у отдыхающих в гостиницах столицы. Об этом в Facebook сообщил управляющий несколькими отелями, председатель Ассоциации развития туризма Дильшод Одилов.

По его словам, в 5:00 утра сотрудники ОВД разбудили спящих в гостинице постояльцев и потребовали предъявить паспорта. Он заявил о готовности опубликовать видео для доказательства.





«В какой стране мира вас будили ночью, чтобы проверить паспорт? Такие проверки происходят во всех отелях. Мы тоже хотим безопасности. Но нужно проводить проверки, зная границы. Иначе мы опозоримся перед туристами. Мы уже успели опозориться перед некоторыми из них: „Ваше государство не верит, что вы внесли [посетителей] в электронный список?“ — говорят они. Президент призывает развивать туризм, но они делают всё возможное, чтобы навредить туризму», — написал он.

На запрос «Газеты.uz» пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что идентификация и проверка личности граждан проводятся в рамках оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности и поддержанию общественного порядка на основе заранее установленных планов.

«Все действия правоохранительных органов осуществляются в установленном порядке и в рамках действующего законодательства. Естественно, что необходимые проверки, связанные с обеспечением безопасности, вызывают определенные неудобства у некоторых граждан. Но во всём мире такие меры принимаются как нормальные и правильные. Напоминаем, что граждане, недовольные действиями сотрудников, имеют право подать жалобу в установленном порядке», — сказал он.





При этом Шохрух Гиясов оставил несколько вопросов открытыми: на основании какого документа или по чьему распоряжению проводятся проверки, сколько туристов, представляющих какую-либо опасность, было выявлено в ходе проверок в гостиницах в этом году, планируется ли проводить аналогичные мероприятия в других туристических регионах — Самарканде, Бухаре и Хиве? Он также не ответил на вопросы о законности и логичности повторной проверки документов туристов, уже прошедших строгий контроль при въезде в Узбекистан.

«Почему проверка должна быть в отеле, а не на границе?»

Дилшод Одилов, недовольный ответом МВД, отметил, что сотрудники ведомства могут проверять иностранных гостей, зарегистрировавшихся через систему «E-mehmon», со своего рабочего места, и не обязаны приезжать в гостиницу.

«Действительно, проведение проверок может быть нормальным явлением. Но проблема в реализации. Поэтому нет логики в том, чтобы вытаскивать гостя, находящегося в системе „E-mehmon“, в холл отеля, вместо проверки из офиса. Если нужно проверить, неправильно беспокоить гостя в 5:00 утра», — написал Дильшод Одилов.

Предприниматель также задался вопросом, почему проверка должна быть в гостинице, а не на границе.

«Скажем, если злоумышленник проходит через границу и не живет в гостинице, то каким будет контроль? Или, допустим, они постучали в дверь гостя в гостинице. Как вы собираетесь узнать, какие намерения у этого гостя, когда он откроет дверь?» — спросил он.

Минтуризма попросило МВД объяснить проверки

Пресс-секретарь Министерства туризма и культурного наследия Лола Рахмонбоева сообщила, что по данному факту направлено письмо в МВД с просьбой разъяснить ситуацию. Кроме того, направлено требование о том, чтобы в дальнейшем изучение деятельности субъектов туристической сферы проводилось только в случаях жалоб и в чётко определённый период времени, не мешая деятельности отеля и отдыху туристов.

Для справки: дистанционная регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства в системе «Е-mehmon» («Э-гость») была запущена 15 июля 2018 года. Ответственность за их временную регистрацию на срок до месяца возлагается на лицо, которое пригласило или принимает туриста.