Ташкентский метрополитен 5 сентября, в день начала нового учебного года, выступил с обращением к пассажирам. В этот день наблюдалось резкое увеличение числа пассажиров, а в кассах выстроились большие очереди.

В обращении говорится, что в сентябре ожидается рост потока пассажиров на 200 тысяч в день по сравнению с этим же месяцев прошлого года до 550−580 тысяч, а в октябре — до 600 тысяч.

«Для предотвращения возможного скопления [большого числа людей] столичный метрополитен реализует системные мероприятия. В то же время просим пассажиров также соблюдать правила пользования метрополитеном», — отметила администрация метро.

Пользователей метро призвали «соблюдать взаимоуважение, не стоять перед дверьми вагонов до выхода пассажиров, находящихся внутри, по возможности быстрее покидать поезд по прибытии в пункт назначения, не прислоняться к дверям вагонов и не оставлять личные вещи в вагонах и на территории метро».

Всё это окажет положительное влияние на соблюдение графика движения поездов, говорится в обращении.

В метрополитене отдельно отметили, что если постоянные пользователи метро будут оплачивать проезд транспортными картами, это будет экономить им время и сократит очереди у касс.

Следуя перечисленным правилам, пассажиры смогут «внести свой вклад в безопасное и культурное обслуживание» пользователей метро, говорится в обращении.