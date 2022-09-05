Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением относительно взрыва, произошедшего ранним утром 5 сентября в непосредственной близости от консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли сотрудники дипмиссии и граждане Афганистана.

«Решительно осуждаем террористический акт, — говорится в заявлении МИД Узбекистана. — Призываем предпринять все необходимые меры по выявлению организаторов и исполнителей этой бесчеловечной акции».

В министерстве также выразили соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщило РИА Новости.

Представитель департамента безопасности Кабула Халид Задран заявил, что террорист-смертник планировал взорвать себя среди людей, собравшихся перед посольством России, но охрана опознала его и попыталась схватить, после чего произошел взрыв, пишет TOLOnews.

Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли четыре мирных жителя, еще несколько афганцев получили ранения.

«Исламский эмират Афганистан имеет тесные отношения с Российской Федерацией и не позволит врагам саботировать их такими негативными действиями», — заявил в Twitter представитель Министерства иностранных дел временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.

«Наш департамент безопасности начал расследование и примет меры для защиты посольства и предотвращения подобных инцидентов, препятствующих деятельности посольства», — заверил он.

Позже Абдул Кахар Балхи сообщил, что министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Министр иностранных дел заверил своего российского коллегу, что афганские силовики уделят особое внимание безопасности российского посольства. Господин Лавров, в свою очередь, выразил глубочайшие соболезнования афганской стороне в связи с жертвами сегодняшнего взрыва и поблагодарил за этот телефонный разговор. Министр иностранных дел России назвал этот инцидент делом рук международных преступных организаций и подчеркнул важность борьбы с ними», — рассказал в Twitter представитель МИДа правительства талибов.