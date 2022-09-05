В новом учебном году 225 общеобразовательных школ Узбекистана во всех регионах открыли двери для детей с инвалидностью. В представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ташкенте назвали это беспрецедентным шагом в истории страны в сфере образования. Он сделан в соответствии с Концепцией развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020−2025 годы, утверждённой указом президента от октября 2020 года.

«Мы приветствуем этот прогрессивный шаг к инклюзивному образованию по всей стране. Факты свидетельствуют о том, что инклюзивное образование приносит пользу всем детям и обладает огромным потенциалом для улучшения результатов обучения для всех», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде.

В Узбекистане дети с инвалидностью часто обучаются в отдельных учреждениях. В 2020 году дети с инвалидностью составляли 75% от общего числа лиц, находящихся в специализированных учреждениях. Около 9700 детей с инвалидностью остаются вне школьной системы.

Международная практика показала, что внедрение инклюзивного образования является ключом к повышению общего качества образования. Инклюзивное образование ориентировано на ребёнка (а не на учебную программу) и обеспечивает лучшие результаты обучения для всех детей за счёт применения педагогики, отвечающей потребностям каждого ребенка, включая детей с инвалидностью.

В таких странах, как Португалия, качество образования резко улучшилось благодаря тому, что более 98% детей с инвалидностью обучаются в обычных школах. В Норвегии возлагают большие надежды на каждого учащегося и индивидуальное обучение, а также специальные образовательные услуги, которые предоставляются в обычных детских садах и школах. Обе страны являются одними из лучших в международных оценках образования, таких как Программа международной оценки учащихся (PISA).

«Инклюзивные классы способствуют разнообразию и пониманию того, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Дети с инвалидностью, как и любой другой ребёнок, могут внести большой вклад в развитие общества, если будет оказана поддержка для полного раскрытия их потенциала. Дети узнают, что быть другим — это нормально, и чувствуют себя более комфортно и в безопасности. Они также развивают способность жить в разнообразном мире, и это позволяет им быть более активными гражданами с более высоким уровнем социальной ответственности и готовностью улучшать свои сообщества», — отметили в ЮНИСЕФ.

Во всем мире по мере того, как дети возвращаются в школу, возникает острая необходимость в повышении качества образования для всех детей, включая детей из маргинализированных групп, в частности, детей с инвалидностью. Тревогу вызывает то, что две трети 10-летних детей не умеют читать простой текст. ЮНИСЕФ вместе с партнёрами разработал Обязательство действий в отношении базового обучения, чтобы помочь всем детям развивать базовое обучение в качестве основных строительных блоков для всех других знаний и навыков. Фонд призвал правительства всех стран принять срочные и решительные действия в этом направлении.

«Открытие дверей 225 школ для детей с инвалидностью является решительным и важным начинанием для обеспечения доcтупа к качественному образованию для всех детей», — отметил Мунир Мамедзаде. «Но обеспечение успеха выполнения данного обязательства является коллективной ответственностью: семьи должны приводить своих детей в школу, лидеры махаллей должны поощрять сообщества к прекращению стигмы и дискриминации в отношении детей с инвалидностью, а школы должны быть готовы приветствовать и принять их», — добавил он.

В этом году ЮНИСЕФ окажет поддержку Министерству народного образования в моделировании новых инклюзивных школ, обеспечивающих высококачественное образование для каждого учащегося в этих образцовых школах. С 2018 года ЮНИСЕФ поддерживает МНО в разработке новой, основанной на компетенциях, инклюзивной и учитывающей гендерные аспекты, учебной программы, учебников и учебно-методических материалов. В настоящее время при поддержке ЮНИСЕФ разрабатываются новые руководства для учителей.