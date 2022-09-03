Образовательный кредит Xalq banki предоставляется всем студентам, обучающимся на платно-контрактной основе во всех иностранных, государственных, негосударственных высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях Узбекистана на очной, заочной и вечерней формах обучения бакалавриата и магистратуры.

Условия кредита:

основная сумма выплачивается в течение семи лет, начиная с седьмого месяца после окончания периода обучения студента;

сумма — в размере ежегодного платежа по контракту;

годовая процентная ставка — 14%.

Кредит предоставляется студенткам на беспроцентных условиях. Оплату в 14% покрывает Фонд кредитования образования при Министерстве финансов. Студентки платят только основную часть долга по кредиту на образование.

Для оформления кредита требуется паспорт или ID-карта, платежный контракт с вузом и поручительство третьей стороны.

Образовательный кредит оформляется только на имя студента.

Кредит не выделяется:

иностранным гражданам;

лицам без гражданства;

для дифференцированного контракта;

для одноразовых платежей, равных его минимальной сумме.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−210−20−02, 1106.

Сайт: xb.uz

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