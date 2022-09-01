Ковурма шурпа





Этот суп можно назвать «узбекской классикой», так как это блюдо готовят почти во всех узбекских семьях.

Люля-кебаб в казане





Люля-кебаб известное блюдо восточной кухни, которое готовят на мангале, а мы покажем вариант в казане.

Кайнатма шурпа





Суп из молодой баранины, сочных овощей и ароматных специй.

Самса «Тюльпан»





Самса из песочного теста в форме тюльпана.

Мохора





Вкусный и наваристый суп из нута.

Праздничный плов





Вкусный и рассыпчатый плов — настоящее украшение праздничного стола.

Казан кебаб





Сочное мясо с обжаренным молодым картофелем, пропитанным специями и мясными ароматами.