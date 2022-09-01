Ковурма шурпа
Этот суп можно назвать «узбекской классикой», так как это блюдо готовят почти во всех узбекских семьях.
Люля-кебаб в казане
Люля-кебаб известное блюдо восточной кухни, которое готовят на мангале, а мы покажем вариант в казане.
Кайнатма шурпа
Суп из молодой баранины, сочных овощей и ароматных специй.
Самса «Тюльпан»
Самса из песочного теста в форме тюльпана.
Мохора
Вкусный и наваристый суп из нута.
Праздничный плов
Вкусный и рассыпчатый плов — настоящее украшение праздничного стола.
Казан кебаб
Сочное мясо с обжаренным молодым картофелем, пропитанным специями и мясными ароматами.