ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет с 31-й годовщиной независимости Узбекистана и сообщает о том, что подготовил для жителей и гостей столицы грандиозную праздничную программу, а также выгодные предложения и новую осеннюю коллекцию от брендов, представленных в ТРЦ.


С 1 по 4 сентября посетителей ТРЦ ждет насыщенная программа: Севара Назархан, Шохрух, группы «Садо», Matin, «Сетор», уникальные шоу, театральные постановки, национальные ансамбли, конкурсы, розыгрыши призов от любимых брендов и множество других сюрпризов.

Программа мероприятий

  • 1 сентября:
    • звездный гость Севара Назархан;
    • группа Sado и Акбар Атамухамедов;
    • уникальное шоу «Легенда о птице счастья»;
    • самобытность национальных костюмов регионов Узбекистана;
    • конкурсы, призы, подарки.
  • 2 сентября:
    • звездный гость Шохрух;
    • группа Matin;
    • ансамбль «Паризод»;
    • конкурсы, призы, подарки.
  • 3 сентября:
    • open air;
    • музыкальная группа «Сетор»;
    • танцевальный коллектив «Караван»;
    • огненное шоу;
    • диджей;
    • конкурсы, призы, подарки.
  • 4 сентября:
    • open air;
    • музыкальная группа «Ренесанс»;
    • танцевальный коллектив LUXOR;
    • театральная постановка;
    • диджей;
    • конкурсы, призы, подарки.


На каждый из праздничных дней бренды Samarqand Darvoza — 7 days socks, Baskin Robbins, Cabani, Carrefour, Bella Maison, Home Market, Pandora, Perlina. Pink Island, Red Tag, SILVER TREE, Sokolov, VICCO, Yves Rocher, Women’Secret — подготовили для посетителей ТРЦ призы и подарки, которые будут разыгрываться во время проведения мероприятия.


Более того, в преддверии праздничных выходных практические все торговые точки Samarqand Darvoza объявляют о скидках, акциях, интересных предложениях, а также о поступлении новой осенней коллекции.


Мужская и женская одежда, аксессуары:

  • 7 days socks: акция 2+1;
  • Basconi: последний этап скидок до 70%, поступление новой коллекции;
  • B-jeans: с 1 по 3 сентября скидка 10% на весь ассортимент;
  • Cabani: поступление новой осенней коллекции;
  • Comfort Euro Shoes: скидки до 70%;
  • Fabricio: с 1 по 4 сентября скидка 15% на все очки и оправы любого бренда;
  • Just: с 1 по 4 сентября скидка 20% при покупке от 450 тысяч сумов;
  • Pink Island: с 1 по 4 сентября акция 3+1, новая коллекция — с 1 сентября;
  • Red Tag: скидки до 50%;
  • Sasha Fabiani: финальная распродажа летней коллекции, скидки до 50%;
  • Terra PRO: поступление новой коллекции;
  • Timberland: с 31 августа по 4 сентября скидки от 31 до 50% на всё;
  • LС Waikiki: скидки до 50%;
  • Women’Secret: с 1 по 4 сентября скидка 50%;
  • X-tep: с 1 по 4 сентября скидка 20% на каждую вторую вещь с наименьшей стоимостью.

Детская одежда и обувь:

  • Panco: акция 1=2;
  • Perlina: скидка 40% на каждую вторую вещь;
  • Urban XS Toys: в период с 31 августа по 4 сентября скидка 20% на весь ассортимент;
  • Vicco: с 1 по 4 сентября скидка 20% на чек при покупке от двух пар и более.


Ювелирные украшения:

  • Aureya: скидки до 50% на все;
  • Berooche: до 5 сентября скидка 10% на золотые изделия, от 10% до 25% — на серебряные;
  • PANDORA: при покупке на 1,5 млн сумов косметичка в подарок;
  • Pearl Store: с 30 августа по 5 сентября дополнительная скидка к действующей на постоянной основе дисконтной системе в размере 31 тысячи сумов с любой покупки;
  • Sokolov: скидка 30% на серебро, 40% — на золото;
  • SILVER TREE: новая коллекция цепочек, браслетов, комплектов;
  • Vinceri: сезонные скидки до 40%.

Уходовая и декоративная косметика:

  • Bellstore: подарок при покупке от 300 тысяч сумов;
  • L’Occitane: при покупке на 400 тысяч сумов сертификат на уходовую SPA-процедуру для лица стоимостью 200 тысяч сумов в подарок;
  • Rich Cosmetic: скидки до 50%;
  • Yves Rocher: скидки до 30% на определенный ассортимент, а также подарки при покупке от 300 тысяч сумов.

Все для дома:

  • Bella Maison: до 5 сентября скидки от 30% до 50%;
  • Creaté: скидки 50% на определенную группу товаров, лимитированный подарок — тетрадь — при покупке от 300 тысяч сумов.
  • Home Market: скидки до 20%.

Техника:

  • INSTAX: при покупке любой камеры INSTAX 20 кадров в подарок.

Точки питания:

  • Baskin Robbins: акция 1 сентября: специальная цена на фирменный десерт из восьми шариков мороженого «Счастливая восьмерка». Старая цена — 80 тысяч сумов, новая — 65 тысяч сумов.

Телефон: (+998) 71−205−00−55.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
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