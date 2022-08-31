ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет с 31-й годовщиной независимости Узбекистана и сообщает о том, что подготовил для жителей и гостей столицы грандиозную праздничную программу, а также выгодные предложения и новую осеннюю коллекцию от брендов, представленных в ТРЦ.





С 1 по 4 сентября посетителей ТРЦ ждет насыщенная программа: Севара Назархан, Шохрух, группы «Садо», Matin, «Сетор», уникальные шоу, театральные постановки, национальные ансамбли, конкурсы, розыгрыши призов от любимых брендов и множество других сюрпризов.

Программа мероприятий

1 сентября : звездный гость Севара Назархан; группа Sado и Акбар Атамухамедов; уникальное шоу «Легенда о птице счастья»; самобытность национальных костюмов регионов Узбекистана; конкурсы, призы, подарки.

: 2 сентября : звездный гость Шохрух; группа Matin; ансамбль «Паризод»; конкурсы, призы, подарки.

: 3 сентября : open air; музыкальная группа «Сетор»; танцевальный коллектив «Караван»; огненное шоу; диджей; конкурсы, призы, подарки.

: 4 сентября : open air; музыкальная группа «Ренесанс»; танцевальный коллектив LUXOR; театральная постановка; диджей; конкурсы, призы, подарки.

:





На каждый из праздничных дней бренды Samarqand Darvoza — 7 days socks, Baskin Robbins, Cabani, Carrefour, Bella Maison, Home Market, Pandora, Perlina. Pink Island, Red Tag, SILVER TREE, Sokolov, VICCO, Yves Rocher, Women’Secret — подготовили для посетителей ТРЦ призы и подарки, которые будут разыгрываться во время проведения мероприятия.





Более того, в преддверии праздничных выходных практические все торговые точки Samarqand Darvoza объявляют о скидках, акциях, интересных предложениях, а также о поступлении новой осенней коллекции.





Мужская и женская одежда, аксессуары:

7 days socks: акция 2+1;

Basconi: последний этап скидок до 70%, поступление новой коллекции;

B-jeans: с 1 по 3 сентября скидка 10% на весь ассортимент;

Cabani: поступление новой осенней коллекции;

Comfort Euro Shoes: скидки до 70%;

Fabricio: с 1 по 4 сентября скидка 15% на все очки и оправы любого бренда;

Just: с 1 по 4 сентября скидка 20% при покупке от 450 тысяч сумов;

Pink Island: с 1 по 4 сентября акция 3+1, новая коллекция — с 1 сентября;

Red Tag: скидки до 50%;

Sasha Fabiani: финальная распродажа летней коллекции, скидки до 50%;

Terra PRO: поступление новой коллекции;

Timberland: с 31 августа по 4 сентября скидки от 31 до 50% на всё;

LС Waikiki: скидки до 50%;

Women’Secret: с 1 по 4 сентября скидка 50%;

X-tep: с 1 по 4 сентября скидка 20% на каждую вторую вещь с наименьшей стоимостью.

Детская одежда и обувь:

Panco: акция 1=2;

Perlina: скидка 40% на каждую вторую вещь;

Urban XS Toys: в период с 31 августа по 4 сентября скидка 20% на весь ассортимент;

Vicco: с 1 по 4 сентября скидка 20% на чек при покупке от двух пар и более.





Ювелирные украшения:

Aureya: скидки до 50% на все;

Berooche: до 5 сентября скидка 10% на золотые изделия, от 10% до 25% — на серебряные;

PANDORA: при покупке на 1,5 млн сумов косметичка в подарок;

Pearl Store: с 30 августа по 5 сентября дополнительная скидка к действующей на постоянной основе дисконтной системе в размере 31 тысячи сумов с любой покупки;

Sokolov: скидка 30% на серебро, 40% — на золото;

SILVER TREE: новая коллекция цепочек, браслетов, комплектов;

Vinceri: сезонные скидки до 40%.

Уходовая и декоративная косметика:

Bellstore: подарок при покупке от 300 тысяч сумов;

L’Occitane: при покупке на 400 тысяч сумов сертификат на уходовую SPA-процедуру для лица стоимостью 200 тысяч сумов в подарок;

Rich Cosmetic: скидки до 50%;

Yves Rocher: скидки до 30% на определенный ассортимент, а также подарки при покупке от 300 тысяч сумов.

Все для дома:

Bella Maison: до 5 сентября скидки от 30% до 50%;

Creaté: скидки 50% на определенную группу товаров, лимитированный подарок — тетрадь — при покупке от 300 тысяч сумов.

Home Market: скидки до 20%.

Техника:

INSTAX: при покупке любой камеры INSTAX 20 кадров в подарок.

Точки питания:

Baskin Robbins: акция 1 сентября: специальная цена на фирменный десерт из восьми шариков мороженого «Счастливая восьмерка». Старая цена — 80 тысяч сумов, новая — 65 тысяч сумов.

Телефон: (+998) 71−205−00−55.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

Telegram: t.me/samarqanddarvoza

На правах рекламы.