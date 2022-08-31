ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет с 31-й годовщиной независимости Узбекистана и сообщает о том, что подготовил для жителей и гостей столицы грандиозную праздничную программу, а также выгодные предложения и новую осеннюю коллекцию от брендов, представленных в ТРЦ.
С 1 по 4 сентября посетителей ТРЦ ждет насыщенная программа: Севара Назархан, Шохрух, группы «Садо», Matin, «Сетор», уникальные шоу, театральные постановки, национальные ансамбли, конкурсы, розыгрыши призов от любимых брендов и множество других сюрпризов.
Программа мероприятий
- 1 сентября:
- звездный гость Севара Назархан;
- группа Sado и Акбар Атамухамедов;
- уникальное шоу «Легенда о птице счастья»;
- самобытность национальных костюмов регионов Узбекистана;
- конкурсы, призы, подарки.
- 2 сентября:
- звездный гость Шохрух;
- группа Matin;
- ансамбль «Паризод»;
- конкурсы, призы, подарки.
- 3 сентября:
- open air;
- музыкальная группа «Сетор»;
- танцевальный коллектив «Караван»;
- огненное шоу;
- диджей;
- конкурсы, призы, подарки.
- 4 сентября:
- open air;
- музыкальная группа «Ренесанс»;
- танцевальный коллектив LUXOR;
- театральная постановка;
- диджей;
- конкурсы, призы, подарки.
На каждый из праздничных дней бренды Samarqand Darvoza — 7 days socks, Baskin Robbins, Cabani, Carrefour, Bella Maison, Home Market, Pandora, Perlina. Pink Island, Red Tag, SILVER TREE, Sokolov, VICCO, Yves Rocher, Women’Secret — подготовили для посетителей ТРЦ призы и подарки, которые будут разыгрываться во время проведения мероприятия.
Более того, в преддверии праздничных выходных практические все торговые точки Samarqand Darvoza объявляют о скидках, акциях, интересных предложениях, а также о поступлении новой осенней коллекции.
Мужская и женская одежда, аксессуары:
- 7 days socks: акция 2+1;
- Basconi: последний этап скидок до 70%, поступление новой коллекции;
- B-jeans: с 1 по 3 сентября скидка 10% на весь ассортимент;
- Cabani: поступление новой осенней коллекции;
- Comfort Euro Shoes: скидки до 70%;
- Fabricio: с 1 по 4 сентября скидка 15% на все очки и оправы любого бренда;
- Just: с 1 по 4 сентября скидка 20% при покупке от 450 тысяч сумов;
- Pink Island: с 1 по 4 сентября акция 3+1, новая коллекция — с 1 сентября;
- Red Tag: скидки до 50%;
- Sasha Fabiani: финальная распродажа летней коллекции, скидки до 50%;
- Terra PRO: поступление новой коллекции;
- Timberland: с 31 августа по 4 сентября скидки от 31 до 50% на всё;
- LС Waikiki: скидки до 50%;
- Women’Secret: с 1 по 4 сентября скидка 50%;
- X-tep: с 1 по 4 сентября скидка 20% на каждую вторую вещь с наименьшей стоимостью.
Детская одежда и обувь:
- Panco: акция 1=2;
- Perlina: скидка 40% на каждую вторую вещь;
- Urban XS Toys: в период с 31 августа по 4 сентября скидка 20% на весь ассортимент;
- Vicco: с 1 по 4 сентября скидка 20% на чек при покупке от двух пар и более.
Ювелирные украшения:
- Aureya: скидки до 50% на все;
- Berooche: до 5 сентября скидка 10% на золотые изделия, от 10% до 25% — на серебряные;
- PANDORA: при покупке на 1,5 млн сумов косметичка в подарок;
- Pearl Store: с 30 августа по 5 сентября дополнительная скидка к действующей на постоянной основе дисконтной системе в размере 31 тысячи сумов с любой покупки;
- Sokolov: скидка 30% на серебро, 40% — на золото;
- SILVER TREE: новая коллекция цепочек, браслетов, комплектов;
- Vinceri: сезонные скидки до 40%.
Уходовая и декоративная косметика:
- Bellstore: подарок при покупке от 300 тысяч сумов;
- L’Occitane: при покупке на 400 тысяч сумов сертификат на уходовую SPA-процедуру для лица стоимостью 200 тысяч сумов в подарок;
- Rich Cosmetic: скидки до 50%;
- Yves Rocher: скидки до 30% на определенный ассортимент, а также подарки при покупке от 300 тысяч сумов.
Все для дома:
- Bella Maison: до 5 сентября скидки от 30% до 50%;
- Creaté: скидки 50% на определенную группу товаров, лимитированный подарок — тетрадь — при покупке от 300 тысяч сумов.
- Home Market: скидки до 20%.
Техника:
- INSTAX: при покупке любой камеры INSTAX 20 кадров в подарок.
Точки питания:
- Baskin Robbins: акция 1 сентября: специальная цена на фирменный десерт из восьми шариков мороженого «Счастливая восьмерка». Старая цена — 80 тысяч сумов, новая — 65 тысяч сумов.
Телефон: (+998) 71−205−00−55.
Адрес: ул. Караташ, 5А.
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