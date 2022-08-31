Только 1 сентября в честь Дня независимости Узбекистана в магазинах Credit Asia будет разыграно 200 призов — от кружки до стиральной машинки.

Начать осень можно с приятных подарков, совершив покупку на 4,5 млн сумов в сети магазинов Credit Asia. Условия акции равны для всех покупателей — участник розыгрыша может стать обладателем как брендированной кепки, так и телевизора Samsung.

Акция действует и на онлайн-покупки, получить свой приз можно будет в ближайшем магазине. Помимо розыгрыша гарантированных призов в магазине также проходят промоакции на определенные товары электроники. Это дает возможность стать обладателем сразу двух подарков.





Что необходимо сделать для участия в розыгрыше

Для участия в розыгрыше необходимо приобрести товар номиналом более 4,5 млн сумов по розничной цене, без учета скидки по карте. Затем — получить на кассе скретч-карту, стереть защитный код и получить свой приз.

Ознакомиться со списком подарков можно на сайте Credit Asia.

Credit Asia — сеть магазинов техники и товаров для дома, которые можно приобрести за полную стоимость или в рассрочку без первого взноса. Принять участие в розыгрыше можно сразу же, а оплату производить в течение года.

Для удобства покупателей в Ташкенте работают девять филиалов и онлайн-магазин с бесплатной доставкой товаров на дом.

Также имеется система лояльности для постоянных покупателей, помогающая приобрести товар со скидкой от 4 до 15%.

Более 1 млн жителей Узбекистана доверяют Credit Asia на протяжении 23 лет.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте Credit Asia.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−140−00−11.

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