В Узбекистане заметен прогресс с развитием свободы слова, но всё еще есть куда расти. Об этом в интервью проекту Alter Ego заявил посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.

«Если сравнивать ситуацию с тем, что было шесть лет назад, думаю, что здесь произошло развитие свободы слова. Люди чувствуют больше свободы критически высказываться о правительстве, обо всем, что идет не так в их сообществах, возможность печатать, публиковать и распространять информацию в интернете значительно выросла», — отметил он.

В то же время посол чувствует, что «всё еще есть слишком много красных линий, порой невидимых».

«Хотя люди обычно всё равно знают, где пролегает эта красная черта, в некоторых темах, о которых не следует говорить и вообще затрагивать. И я не могу назвать это свободой слова. Так что прогресс есть, но всё еще есть куда расти», — заявил глава американской дипмиссии.

Ведущий проекта Alter Ego Кирилл Альтмен высказал мнение, что местные журналисты и блогеры сами определяют для себя «красную линию», то есть это элемент самоцензуры. При этом он признал, что есть звонки из определенных структур, но не на таком уровне, как это было раньше.

Дэниел Розенблюм не считает эту ситуацию странной. По его словам, когда люди живут в стране, в обществе, в котором в течение очень долгого времени были установлены очень строгие ограничения, очевидные и прямые, «трудно изменить в одночасье такое отношение и поведение».

«Вас к этому приучили определенным образом. Так что я не удивлен. Меня не удивляет и не кажется странным, что люди вводят самоцензуру или проводят собственные „красные линии“. Это ведь, по сути, человеческая природа, люди по своей природе осторожны и хотят защитить себя от плохих последствий», — сказал он.

Одним из примером «красной линии» в узбекских СМИ дипломат считает освещение войны в Украине.

«Я считаю, что есть либо прямо заявленная, либо, может быть, самопроизвольная, как вы сказали, черта касательно того, что можно освещать о войне в Украине. Хотя в последние месяцы в местных СМИ появляется больше материалов о реальной ситуации, о том, что на самом деле происходит в Украине», — указал посол.

Дэниел Розенблюм признал, что СМИ Узбекистана не игнорируют тему войны в Украине, но по сравнению со СМИ многих других стран «относительно мало освещают реальные зверства, которые совершаются в Украине».

«И я считаю, что это как-то связано с этими красными линиями, люди чувствуют: если они опубликуют это или напишут об этом, будут последствия», — предположил он.

По мнению посла, решение проблем СМИ, связанное с работой «без страха», лежит не на стороне правительства.

«Знаете, когда мы говорим „институциональная реформа“, это иногда подразумевает создание какого-то нового государственного органа или передачу агентству по делам СМИ каких-то обязанностей. И я не думаю, что решение лежит на стороне правительства. Я думаю, это должно исходить от самих журналистов, их собственной организации, ассоциации или, возможно, союза, чего-то, что действительно их представляет», — сказал Дэниел Розенблюм.

Глава дипмиссии США подчеркнул, что должна сформироваться профессиональная солидарность — когда журналисты объединяются и защищают друг друга.

«Эта солидарность очень сильна в Соединенных Штатах. У нас, конечно, более давняя традиция в этом плане. Журналисты как бы собираются вместе, чтобы защищать друг друга и высказываться от имени друг друга, когда на одного из них нападают, и это помогает им чувствовать себя смелее и свободнее в своих репортажах», — отметил он.

Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободное выражение Айрин Хан в июньском докладе отмечала, что свобода СМИ и безопасность журналистов во всём мире снизились, а это негативно влияет на права человека, демократию и развитие.

«Без конкретных действий, подкреплённых политической волей, перспективы свободы СМИ и безопасности журналистов являются мрачными, — говорила Айрин Хан. — Независимые, свободные и плюралистические СМИ имеют решающее значение для демократии, подотчётности и прозрачности, и государства и международное сообщество должны развивать их как общественное благо».

В рейтинге свободы прессы «Репортёров без границ» за 2022 год Узбекистан занял 133-е место. Годом ранее страна была на 24 позиции ниже. Резкое изменение связано с обновлением методологии рейтинга. Ситуация со свободой СМИ в стране по-прежнему оценивается как «сложная».