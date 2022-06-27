Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободное выражение Айрин Хан представила Генеральной ассамблее ООН доклад «Укрепление свободы средств массовой информации и безопасности журналистов в цифровую эпоху». В нём рассмотрены возможности, вызовы и угрозы для СМИ в цифровую эпоху.

«Свобода СМИ и безопасность журналистов опасным образом снизились во всем мире, что оказало серьёзное негативное влияние на права человека, демократию и развитие», — заявила Айрин Хан на презентации доклада в Совете ООН по правам человека 24 июня.

«В условиях растущего авторитаризма и отступления от демократии популистские лидеры активно стремятся демонизировать и дискредитировать независимых журналистов, а многие правительства вводят ограничения на свободу выражения мнений, противоречащие международному праву», — сказала Айрин Хан.

«Без конкретных действий, подкреплённых политической волей, перспективы свободы СМИ и безопасности журналистов являются мрачными, — сказала Айрин Хан. — Независимые, свободные и плюралистические СМИ имеют решающее значение для демократии, подотчётности и прозрачности, и государства и международное сообщество должны развивать их как общественное благо».

«Газета.uz» представляет выдержки из доклада.

Кто такой журналист?

Сегодня понятие «журналист» и журналистская практика не ограничиваются кругом лиц, работающих в новостных издательствах. Комитет по правам человека ООН считает журналистской деятельностью функции, выполняемые широким кругом лиц, в том числе профессиональными штатными репортёрами и аналитиками, блогерами и другими лицами, которые публикуются в печатных изданиях, интернете или где-либо ещё.

Наличие аккредитации и регистрации может давать привилегированный доступ журналистов в некоторые места или на некоторые события, но общие государственные системы регистрации журналистов или выдачи им лицензий несовместимы с нормами международного права в области прав человека.

Что такое свобода СМИ?

Термин «свобода СМИ» используется для обозначения свободы, независимости и плюрализма СМИ, включая производство, публикацию и распространение журналистских материалов на всех носителях и платформах.

Под независимостью СМИ понимается редакционная независимость от политического вмешательства и сохранение профессиональных журналистских стандартов посредством саморегулирования и с помощью независимых регулирующих органов.

Ограничение свободы СМИ

Как и другие формы выражения мнений, свобода СМИ может быть ограничена только в соответствии с трёхкомпонентным критерием, представленным в пункте 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Во-первых, ограничение должно быть установлено законом в точных и ясных формулировках, а не оставлено на неограниченное усмотрение лиц, ответственных за его применение.

Во-вторых, оно может быть введено только с конкретной законной целью обеспечить уважение прав или репутации других лиц или охрану национальной безопасности, общественного порядка и здоровья или нравственности населения.

В-третьих, ограничение должно быть строго необходимым, уместным и соразмерным и иметь прямое отношение к достижению законной цели.

Ограничения должны толковаться узко, с использованием мер, предусматривающих наименьшее вмешательство, и ни при каких условиях не нарушать суть самого права, о котором идёт речь.

Введение предварительной цензуры считается установлением несоразмерного контроля над СМИ. Прямое запрещение деятельности конкретных информационных агентств или вебсайтов и отключение интернета во многих случаях также нарушают принцип необходимости и соразмерности.

Угрозы для безопасности журналистов и свободы СМИ

Право журналистов работать в условиях безопасности и отсутствия страха неотделимо от понятия свободы СМИ.

Цель тех, кто угрожает журналистам, остаётся неизменной: снизить интенсивность распространения информации, представляющей общественный интерес, путём увеличения рисков, с которыми сталкиваются журналисты.

Три главных современных угрозы для безопасной и свободной журналистской деятельности в цифровую эпоху: безнаказанность за преступления в отношении журналистов; целенаправленная цифровая слежка и интернет-атаки, обусловленные гендерной принадлежностью.

Согласно данным ЮНЕСКО, в период с 2016 по 2021 год при исполнении своих служебных обязанностей были убиты 455 журналистов. Более чем в 8 из 10 случаев виновные не были привлечены к ответственности.

Неспособность государства осуществлять судебное преследование и наказывать за совершение тяжких преступлений в отношении журналистов лишает правосудия семьи жертв, подстёгивает преступников и может удерживать других журналистов от освещения ситуаций, связанных с высоким риском.

На региональном уровне примером механизма раннего предупреждения и быстрого реагирования, в работе которого участвуют правительства и журналистские организации, является Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. Сотни журналистов также воспользовались механизмом защиты правозащитников, созданным Европейским союзом.

Главная ответственность за обеспечение защиты женщин-журналистов от насилия в интернете лежит на государствах как основных носителях обязательств по обеспечению прав человека.

Полные масштабы и влияние целенаправленной слежки за журналистами неизвестны ввиду отсутствия прозрачности в отношении этой практики и рынка, который её поддерживает, однако имеющаяся информация свидетельствует о её широком использовании при вопиющем пренебрежении нормами международного права в области прав человека, что имеет серьёзные последствия для свободы СМИ и безопасности журналистов.

Государства и компании, как правило, защищены от проверки на предмет использования целенаправленной слежки, поскольку их деятельность обосновывается соображениями национальной безопасности, государственной тайны и государственного иммунитета.

Криминализация журналистики

Национальная безопасность часто используется в качестве обоснования судебного преследования журналистов, критикующих политику правительства или должностных лиц.

Уголовные наказания, особенно тюремное заключение, не только несоразмерны по своей сути в случае их применения против журналистов, которые просто выполняют свою работу, но и являются злоупотреблением властью со стороны государственных чиновников.

Лица, состоящие на государственной службе, должны быть готовы к более тщательному общественному контролю и быть открытыми для критики.

Специальный докладчик повторяет свой призыв к введению глобального запрета на криминализацию диффамации и распространение клеветнических слухов в подрывных целях в сети и в реальной жизни.

Утрата независимости, плюрализма и жизнеспособности СМИ

В мире, где дезинформация всё чаще маскируется под новости, а авторитарные и популистские лидеры выступают с нападками на журналистов с целью посеять недоверие в обществе, независимые критические репортажи, подготавливаемые в общественных интересах, имеют принципиальное значение. Их отсутствие или сокращение активности журналистов во многих странах свидетельствует о серьёзных посягательствах на свободу СМИ.

Необходимо обеспечить возможности для безопасного и независимого осуществления журналистской деятельности в отсутствие государственного контроля и других форм вмешательства. Журналистика также должна быть экономически жизнеспособной.

В некоторых странах свобода СМИ практически отсутствует ввиду жёсткого государственного контроля над журналистской деятельностью и производством и распространением журналистских материалов в нарушение международных стандартов в области прав человека.

В ряде других стран наблюдается заметный откат назад в том, что касается независимости и плюрализма СМИ, что имеет серьёзные последствия для демократии, свободы выражения мнений и разнообразия сторон, участвующих в политической деятельности.

Рекомендации государствам

Государствам следует принять новые или пересмотреть и доработать существующие законы, касающиеся свободы выражения мнений в интернете и вне его, чтобы обеспечить их соответствие международным стандартам. Любое ограничение свободы выражения мнений должно строго соответствовать требованиям законности, необходимости, соразмерности и законной цели, изложенным в пункте 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, и предусматривать признание общественной роли журналистов.

Государства должны обеспечить, чтобы правовая база, регулирующая деятельность СМИ, защищала редакционную свободу, поддерживала независимость регулирующих органов и гарантировала разнообразие контента среди и внутри информационных агентств.

Государствам следует воздерживаться от принуждения цифровых компаний к ограничению или удалению журналистского контента без надлежащей судебной процедуры. В рамках отчётности в порядке обеспечения прозрачности цифровые компании должны информировать общественность и СМИ об ограничениях контента по требованию государств.

Криминализация высказываний (за исключением самых вопиющих случаев подстрекательства к насилию и ненависти) является несоразмерной, заставляет журналистов молчать и наносит ущерб демократическому дискурсу и участию общественности в проводимых мероприятиях. Специальный докладчик настоятельно призывает Евросоюз подать пример, включив в предлагаемый закон о свободе СМИ требование к государствам-членам об отмене законов, устанавливающих уголовную ответственность за диффамацию.

Государства должны препятствовать подаче необоснованных или сутяжнических исков (стратегических исков против участия общественности) в отношении журналистов и СМИ, принимая законы и политические меры, которые позволяют досрочно прекращать такие дела, ограничивают размер ущерба, заявленного в гражданских исках о диффамации против журналистов и СМИ, разрешают защиту со ссылкой на «общественные интересы» и «отсутствие злого умысла» для журналистов, обеспечивают юридическую поддержку для жертв стратегических исков против участия общественности, прекращают практику манипулирования подсудностью и предусматривают наказания за использование стратегических исков против участия общественности.

Государствам следует обеспечить оперативное, эффективное, беспристрастное и независимое расследование всех нападений на журналистов. Необходимо развивать специализированный потенциал и опыт для расследования и судебного преследования за совершение преступлений против журналистов.

Государствам следует принять специальные законы по запрещению насилия в отношении женщин в интернете и организации соответствующих расследований и судебного преследования и обеспечить надлежащее осуществление этих законов правоохранительными органами, судебной системой и платформами социальных сетей.

Государствам следует включить в законодательство надлежащие гарантии, такие как судебный надзор, для обеспечения того, чтобы законы и деятельность в области цифрового наблюдения не подрывали международные стандарты защиты журналистов и их источников. Государства должны возложить на компании, занимающиеся наблюдением, ответственность за предсказуемое использование их клиентами их технологий в целях слежки за журналистами.